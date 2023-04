Într-o declarație comună de presă susținută la finalul întrevederii cu președintele moldovean Maia Sandu și cancelarul german Olaf Scholz, Klaus Iohannis a subliniat că „România va fi mereu alături de Republica Moldova și suntem uniți la nivelul UE în a-i acorda tot sprijinul necesar inclusiv pentru protejarea în fața acțiunilor destabilizatoare”.

„Vom continua să fim fermi și neabătut alături de Chișinău, cu atât cu cât Republica Moldova este supusă unor presiuni hibride sistematice, inclusiv tentative de subminare a ordinii constituționale”, a precizat președintele României.

Liderul de la Cotroceni a felicitat conducerea de la Chișinău pentru că „au acționat responsabil, eficient și hotărâtor, eforturi substanțiale pentru a deprinde Republica Moldova de zona de dependență în care a fost mult timp captivă”.

La rândul său, Maia Sandu a subliniat dificultățile cu care se confruntă Republica Moldova ca urmare a declanșării, în urmă cu un an, a războiului din Ucraina.

„Republica Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectată de război, dar și de atacuri hibride menite să ne slăbească determinarea de a rămâne parte a lumii libere. Sprijinul partenerilor noștri, în special Bucureștiul și Berlinul, este apreciat”, a declarat Maia Sandu.

Sandu a arătat, că în ciuda tuturor acestor dificultăți, Chișinăul a rezistat și a continuat pe drumul Uniunii Europene.

„Unii au dorit ca Republica Moldova să cadă și astfel să slăbească Ucraina și UE. Moldova se ține dreaptă, cetățenii nu doar au rezistat unei perioade grele, ci am devenit mai puternici. Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul gazului. Am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației”, a precizat lidera de la Chișinău.

Drumul european al conducerii Republicii Moldova a fost apreciat și de cancelarul german Olaf Scholz.

„În centrul discuțiilor a fost situația dificilă în care se află Republica Moldova. Moldova face parte din familia noastră europeană și salut cât de determinat a abordat Moldova reformele necesare indispensabile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am asigurat-o încă o dată pe doamna Maia Sandu de sprijinul nostru”, a transmis cancelarul german.

Iohannis, Scholz și Sandu urmează să se întâlnească din nou, pe 1 iunie, la Chișinău, cu ocazia unui summit al Comunității Politice Europene organizat de Republica Moldova.

