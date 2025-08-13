De la comunism la Silicon Valley

Născut în România comunistă, Ion Stoica, acum în vârstă de 60 de ani, a plecat în Statele Unite la sfârșitul anilor 90 pentru a-și face doctoratul în inginerie electrică și calculatoare la Carnegie Mellon University. După absolvire, s-a mutat în California, unde în anul 2000 a început să predea la UC Berkeley. Nu și-a abandonat niciodată laboratorul și studenții, continuând să predea atât cursuri pentru doctoranzi, cât și pentru studenți de licență.

„Dacă ești condus doar de bani, faci un IPO. Dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre a construi ceva semnificativ”, a spus Stoica pentru Forbes.

Un laborator susținut de giganți din tehnologie

Laboratorul său de calculatoare este finanțat în mare parte de companii precum Microsoft, Nvidia, Google și IBM. Bugetul anual depășește 6 milioane de dolari, iar Stoica contribuie și cu bani din propriile afaceri.

În aproape trei decenii de activitate academică, el a cofondat patru startup-uri alături de colegi și studenți. Două dintre ele au ajuns „unicorni” – companii evaluate la peste un miliard de dolari.

Prima afacere: Conviva

Prima companie a lui Stoica a fost Conviva, fondată în 2006 împreună cu foști colegi de la Carnegie Mellon. Aceasta monitorizează calitatea transmisiunilor video online și oferă date despre obiceiurile de vizionare ale publicului. Printre clienți se numără Fox și Peacock.

Deși nu mai deține un rol executiv, Stoica rămâne în consiliul de administrație și se întâlnește săptămânal cu echipa. Cofondatorul Hui Zhang spune despre el că este „unul dintre cei mai buni cercetători din lume”.

Databricks, afacerea care l-a făcut miliardar

În 2013, împreună cu șase cercetători de la Berkeley, Stoica a creat Databricks, pornind de la Spark – un software open-source pentru procesarea rapidă a unor volume uriașe de date.

Databricks a ajuns la venituri anuale de peste 3,7 miliarde de dolari și este evaluată la 62 de miliarde. Aceasta a fost afacerea care l-a propulsat pe Ion Stoica și pe câțiva dintre colegii săi în clubul miliardarilor.

Al doilea unicorn: Anyscale

În 2019, Stoica a cofondat Anyscale, companie care dezvoltă Ray, un software pentru scalarea aplicațiilor de inteligență artificială. În doar trei ani, Anyscale a strâns 260 de milioane de dolari finanțare și a ajuns la o evaluare de 1,4 miliarde.

„Îi place să vadă problemele și să înțeleagă cum să le rezolve cu adevărat. Asta face cercetare bună și afaceri bune”, a spus colegul său, profesorul Joseph Gonzalez.

LMArena, arena roboților conversaționali

Cel mai recent proiect al echipei lui Stoica este LMArena, fost ChatBot Arena, o platformă unde utilizatorii pot testa peste 400 de modele AI și pot vota cel mai bun. Proiectul a atras deja 100 de milioane de dolari investiții și este folosit de companii precum OpenAI, xAI și Google.

Deși recunoaște că AI poate aduce „un disconfort temporar” pe piața muncii, Stoica le transmite studenților să îmbrățișeze noile tehnologii.

„Inteligența artificială este despre accelerarea evoluției umane și, în cele din urmă, despre a deveni o civilizație interplanetară. Și, dacă te uiți așa, încă nu avem destui oameni să facem asta”, a spus el.

Peste 80 de studenți au fost direct îndrumați de Ion Stoica, mulți dintre ei ajungând în poziții-cheie în startup-uri sau în mediul academic. „Tinerii, în anii lor de formare, uneori nu știu ce este posibil sau nu… De aceea ajung la soluții neașteptate”, a spus profesorul.

