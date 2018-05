Fost ofițer SRI și absolvent de Teologie, Ionuț Nasleu este consilier personal al primarului Timișoarei Nicolae Robu. Pressalert.ro scrie Nasleu este un apropiat al lui Teodor Tuducan, un prieten de-ai edilului Nicolae Robu, care ar fi obținut construirea ilegală a unei benzinării. Potrivit presei locale, Ionuț Nasleu se plimbă un o mașină de lux deținută de o firmă care are contracte cu Primăria Timișoara pentru prinderea câinilor fără stăpân.

În mai multe fotografii publicate pe Facebook, Ionuț Nasleu apare alături de Lucian Boncu, un interlop condamnat recent pentru amenințări. Cel care a publicat poza a adăugat comentariu „Luci&Ionuț”, notează sursa citată.

Într-o altă imagine, consilierul personal al primarului Timișoarei apare zâmbitor, în capul mesei. Ionuț Nasleu apare alături de Lucian Boncu și alți comeseni, cu care se ține prietenește după gât.

Nasleu mai apare și într-o altă imagine publicată pe 1 aprilie. Atunci, consilierul personal al primarului Robu a luat masa alături de Lucian Boncu și de Novac Radu, zis „Jack”, membru al grupării conduse de interlopul Sorin Udrea, care a fost achitat într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Săptămâna trecută, Lucian Boncu, care apare în imagini alături de Nasleu, a fost condamnat pentru amenințare. Bărbatul s-a dus la spital și i-a dus un buchet de flori cu panglică neagră unui rival care fusese înjunghiat de persoane necunoscute. Mai mult, Boncu a fost implicat în dosarul împușcăturilor de la stadionul ”Dan Păltinișanu”

De asemenea, Boncu a fost cercetat pentru consum de droguri de către DIICOT și este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat că și-a atacat rivalii într-un mall din Timișoara, sub privirile îngrozite ale clienților.

Întrebat despre fotografii, Ionuț Nasleu a susținut că a fost doar la o zi de naștere.

Consilierul primarului Nicolae Robu susține că îl cunoaște pe Boncu de mai mulți ani.

„N-am înțeles ce am făcut eu. Boncu e paria orașului că nu știu? Întreb. Boncu e paria orașului? A făcut atâtea chestii negative încât să nu pot să stau la o masă cu el? Nu știu, întreb. E o întrebare retorică. Eu am fost la zile de naștere în care, probabil, era și Boncu. Cel mai mare păcăt al meu că am fost la zile de naștere unde la masă era și Boncu? Îl știu din studenție(pe ”Zmeu”, n.a.). Nu știu dacă are probleme. Din păcate sau din fericire, eu nu am pedigree, sunt copil de țăran. Am prietenii de 20 de ani cu oameni care nu știam ce o să ajungă. Eu nu mă dezic de oameni. Am fost la zile de naștere. Faptul că îi știu, niciodată nu știu în ce sunt implicați. Nu mă interesează. N-am greșit cu nimic, am fost invitat. Tu, dacă ai prieteni din copilărie, știi ce o să ajungă?”, a menționat Nasleu.