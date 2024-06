Ionuț Sabadac, tbi bank: În lumea de azi, oamenii vor totul aici și acum atunci când fac cumpărături

Se vorbește tot mai mult despre soluțiile alternative de plată, dar puțini știu ce înseamnă mai exact. Cum te ajută și când ai nevoie de astfel de soluții?

O metodă alternativă de plată pentru bunuri sau servicii este un instrument de finanțare nou, online sau offline, diferit de sistemele tradiționale, prin care oamenii pot cumpăra produse și servicii rapid și în condiții foarte avantajoase. În ultimii ani, în contextul expansiunii mediului online și odată cu nevoile și așteptările tot mai mari ale oamenilor, cererea de noi metode de plată și de finanțare a crescut foarte mult. Unul dintre motive este că acestea sunt mai rapide și mai eficiente decât cele tradiționale, oferind atât consumatorilor, cât și companiilor mai multă flexibilitate în administrarea banilor și în alegerea bunurilor și serviciilor de care aceștia au nevoie.

Echipa tbi bank lucrează de mulți ani la crearea unor instrumente de plată și finanțare mai eficiente, mai convenabile și mai accesibile. Una dintre acestea, cu un mare succes, este Buy Now Pay Later (BNPL), prin care oamenii pot face mai multe achiziții sau pot cumpăra produse cu valoare mai mare. În același timp, comercianții au acces la un nou instrument, care poate satisface mai bine nevoile consumatorilor și îi ajută și pe ei să-și crească vânzările. În epoca internetului, consumatorii vor totul aici și acum atunci când fac cumpărături online, iar comercianții au înțeles asta probabil mai bine ca oricine.

Cum v-ați adaptat strategia la noile nevoi ale consumatorilor, în acest segment?

În prezent, am observat mai multe oportunități în ceea ce privește susținerea consumatorilor, mai ales într-un context economic complicat, în care avansul prețurilor creează probleme pentru mulți oameni. În primul rând, vrem să ne adaptăm soluțiile la specificul anumitor industrii, care nu au oferit până acum prea multe opțiuni de plată. Printre acestea am putea număra sectorul medical și cel al asigurărilor, două domenii foarte importante pentru toți românii. Nu putem avea o calitate bună a vieții fără servicii medicale de calitate și fără a avea cel puțin o asigurare. Le oferim oamenilor posibilitatea de a plăti în rate pe o perioadă cuprinsă între 6 și 60 de luni, sau in 4 rate fără dobândă, pentru a-i ajuta să nu simtă presiunea unor costuri ridicate într-o perioadă delicată din punct de vedere social și economic.

Care sunt principalele provocări pe care le vedeți în implementarea acestor soluții alternative pentru cumpărături în România?

În primul rând, noi vrem să promovăm aceste soluții alternative într-un mod cât mai clar și transparent pentru toată lumea. Creșterea digitalizării a prins viteză în România ultimilor ani, observăm că multe activități au acum un grad mult mai mare de digitalizare decât înainte. Acest progres se vede atât în relația dintre oameni și companiile private, cât și în relația cu statul. În zona de retail, clienții pot obține acum mult mai ușor și în condiții mai avantajoase bunurile și serviciile de care au nevoie pentru a avea o viață mai confortabilă. Desigur, vorbim aici de un proces de învățare, în condițiile în care instrumentele digitale au un anumit grad de complexitate. În plus, observăm câteva schimbări majore în comportamentul consumatorilor și al comercianților. Oamenii au alte așteptări acum din partea comercianților, vor ca totul să se desfășoare mult mai rapid și să obțină ceea ce vor din cât mai puține click-uri.

