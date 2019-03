„Am văzut pe agenda Executivului că astăzi nu este o astfel de ordonanță. Dacă se va da, e foarte bine că se va da, pentru că în Parlament ați văzut că modificările trenează și sunt foarte mulți români care sunt nedreptățiți pentru că legislația nu este pusă în concordanță cu deciziile Curții Constituționale”, a spus Florin Iordache, la Digi FM.

Întrebat dacă OUG pe codurile penale l-ar avantaja pe liderul PSD Liviu Dragnea, Florin Iordache le-a reproșat jurnaliștilor că au o „obsesie”.

„Văd că aveți o obsesie, haideți să finalizăm. Legile nu se fac pentru o persoană. Legile se fac să îndrepte anumite chestiuni care se află în neconcordanță cu Constituția și cu alte acte și directive internaționale. Deci atunci când va apărea o ordonanță, aceasta nu se dă pentru o persoană, nici măcar pentru Liviu Dragnea”, a mai spus Florin Iordache.

În plus, vicepreşedintele Camerei a mai spus că este „ilegitimă” solicitarea președintelui privind referendumul de pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare.

„Este ilegitimă poziția președintelui care, în loc să fie un mediator, este în campanie electorală pentru PNL, este în campanie pentru propria candidatură din luna noiembrie. Una peste alta, este ilegitimă poziția pe care o are președintele și modul în care se poziționează partizan”, a spus Iordache.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a fost întrebat, în urmă cu o zi, dacă în şedinţa Executivului de vineri va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.

„La întrebarea dacă se vor da mâine aceste ordonanţe, eu spun: nu cred, mai multe nu ştiu, că nu lucrez în Guvern”, a declarat Liviu Dragnea.

El a precizat că joi nu s-a discutat în partid pe acest subiect sau despre varianta unei proceduri prin Parlament pentru aceste modificări la Coduri. „Nu am discutat acest lucru în partid astăzi, azi am avut întâlnire cu aproape 20 de judeţe, am discutat despre alegerile europarlamentare. Vom discuta săptămâna viitoare ce vom face”, a declarat Dragnea.

Președintele României, Klaus Iohannis a anunțat, joi, că va organiza un referendum pe tema justiției pe data de 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare.

