„Cereri nerezonabile”, acuză Iranul

În replică, televiziunea de stat de la Teheran (Irib) a pus eșecul discuțiilor pe seama „cererilor nerezonabile” formulate de partea americană.

Pakistanul solicită Washingtonului și Teheranului să respecte în continuare armistițiul, chiar dacă negocierile de pace au eșuat. Apelul vine în contextul încetării focului de două săptămâni, pe care Islamabadul îl consideră esențial în ciuda lipsei unui acord final.

„Discutăm de 21 de ore şi am purtat o serie de discuţii substanţiale cu iranienii. Aceasta este vestea bună”, a spus Vance în cadrul unei conferinţe de presă la Islamabad, potrivit News.ro.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord”, a spus el. „Şi cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este o veste proastă pentru Statele Unite ale Americii. Aşadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord.”

Iranul nu s-a angajat să renunţe la arma nucleară

JD Vance acuză Iranul că a refuzat un acord de pace, deși condițiile propuse de Washington au fost, în viziunea oficialului american, unele „destul de flexibile”.

„Am fost destul de concilianţi. Preşedintele ne-a spus: «Trebuie să veniţi aici cu bună-credinţă şi să depuneţi toate eforturile pentru a ajunge la un acord». Am făcut asta şi, din păcate, nu am reuşit să înregistrăm niciun progres”, a spus el.

Potrivit lui Vance, negocierile s-au blocat din cauza programului nuclear iranian, subiect asupra căruia oficialii de la Teheran nu au acceptat nicio concesie.

„Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o modalitate de înţelegere care reprezintă oferta noastră finală şi cea mai bună”, a spus el. „Vom vedea dacă iranienii o vor accepta.”

JD Vance a declarat că Iranul nu s-a angajat să renunţe la arma nucleară, după ce negocierile de câteva ore dintre cele două ţări s-au încheiat fără un acord.

La telefon cu Trump

Întrebat de Nic Robertson de la CNN, la Islamabad, ce condiţii a respins Iranul, Vance a răspuns: „Adevărul este că trebuie să vedem un angajament ferm din partea lor că nu vor urmări să obţină o armă nucleară şi că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să obţină rapid o astfel de armă.”

Vicepreşedintele a continuat: „Întrebarea este: «Vedem un angajament fundamental din partea iranienilor de a nu dezvolta arme nucleare nu doar acum, nu doar peste doi ani, ci pe termen lung?» Încă nu am văzut acest lucru, dar sperăm că îl vom vedea.”

Vicepreşedintele JD Vance a declarat că a discutat „în mod constant” cu preşedintele Donald Trump pe parcursul discuţiilor trilaterale cu Iranul, desfăşurate în Pakistan.

„Evident, am ţinut legătura constant cu preşedintele. Nu ştiu de câte ori am vorbit cu el, poate de vreo şase ori, poate de vreo douăsprezece ori în ultimele 21 de ore”, a declarat Vance reporterilor la Islamabad.

JD Vance a subliniat că negocierile au fost coordonate cu liderii Apărării și ai Diplomației americane, menționând consultările cu Marco Rubio, Pete Hegseth, Scott Bessent și amiralul Brad Cooper (CENTCOM).

„Am fost în permanenţă în legătură cu echipa, deoarece negociam cu bună-credinţă”, a spus Vance.

