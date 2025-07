Potrivit unei imagini distribuite pe X de către șeful diplomației ucrainene, dronele ruso-iraniene Shahed-136/ Geran-2 au în componența lor cel puțin o piesă chinezească, produsă de o fabrică din Suzhou.

Dronele Shahed-136/ Geran-2 sunt folosite masiv în atacurile efectuate de Rusia asupra orașelor ucrainene, inclusiv la Kiev și Odesa.

What an irony. Following tonight’s massive Russian air attack on Ukraine, we discovered in Kyiv a component of a Russian-Iranian „Shahed-136″/”Geran-2” combat drone, which was made in China and supplied just recently.



