Ce sunt emoticoanele

Emoticoanele reprezintă una dintre cele mai ingenioase forme de exprimare a emoțiilor în comunicarea digitală. Ele sunt diferite de emoji, deși în vorbirea curentă termenii sunt adesea confundați. În esență, emoticoanele sunt combinații de caractere, litere, cifre, semne de punctuație, care, privite împreună, sugerează o expresie facială sau o stare emoțională.

Cuvântul ”emoticon” provine din combinarea termenilor englezi emotion (emoție) și icon (pictogramă). Astfel, emoticonul este exact ceea ce descrie, o pictogramă a emoției, construită nu din imagini, ci din simboluri de text.

Primele forme de emoticoane au apărut odată cu dezvoltarea comunicării în mediul online, în special pe forumuri, în e-mailuri și în chat-uri. Când se veorbește despre originea emoticoanelor, cel mai des este menționat anul 1982 ca moment cheie, când Scott Fahlman, profesor la Universitatea Carnegie Mellon, a propus folosirea secvențelor :-) și :-( pentru a diferenția mesajele serioase de cele glumețe, într-un sistem intern de mesagerie.

Ideea sa era simplă, dacă citești simbolurile întorcând capul ușor spre stânga, ele seamănă cu o față zâmbitoare sau o față tristă.

Emoticoanele sunt, așadar, construcții de text. Unele dintre cele mai cunoscute emoticoane sunt:

  • :-) sau :) – zâmbet
  • :-( sau :( – tristețe
  • <3 - inimă
  • ;-) – ironie sau complicitate
  • :-D – rânjet
  • :-P – scoaterea limbii
  • :-O – surpriză

Ele funcționează mai degrabă prin imaginație, dar cu timpul au ajuns o convenție. Cititorul știe că trebuie să le citească ca pe niște fețe stilizate.

Spre deosebire de emoji, emoticoanele nu sunt imagini grafice codificate digital, ci simple caractere care pot fi tastate pe orice dispozitiv, fără fonturi speciale.

ASCII art

De asemenea, există anumite emoticoane extrem de elaborate, formate din zeci sau sute de caractere, numite ASCII art, care pot reprezenta chipuri, animale sau chiar scene întregi. Acestea au fost foarte populare pe forumuri și în comunitățile online din anii 2000.

Un alt lucru interesant este că, deși emoji au devenit dominante în prezent, emoticoanele nu au dispărut. Dimpotrivă, ele sunt încă preferate de mulți utilizatori pentru că sunt mai discrete, mai rapid de scris.

Ce sunt emoji

Ce sunt emoji
Ce sunt emoji

Emoji pe de altă parte, putem spune că reprezintă evoluția firească a emoticoanelor și una dintre cele mai importante forme de comunicare vizuală din era digitală. Ele sunt simboluri grafice standardizate care exprimă emoții, obiecte, activități, concepte, persoane și chiar idei abstracte. Spre deosebire de emoticoane, care sunt create din caractere text, emoji sunt imagini propriu-zise, codificate și afișate automat de dispozitive.

Termenul „emoji” provine din limba japoneză. Primele emoji au apărut în Japonia la sfârșitul anilor 1990. În 1999, Shigetaka Kurita, un designer care lucra pentru compania japoneză de telecomunicații NTT DoCoMo, a creat un set de 176 de pictograme simple, de 12×12 pixeli. Scopul lor era să îmbunătățească comunicarea prin mesaje mobile, care era extrem de limitată ca spațiu și expresivitate.

Aceste prime emoji includeau fețe zâmbitoare, simboluri meteo, mijloace de transport, alimente și semne uzuale. Ideea s-a dovedit un succes uriaș în Japonia, iar în anii următori alte companii au creat propriile seturi, însă incompatibile între ele.

Răspândirea globală a emoji a început cu adevărat după 2010, când Consorțiul Unicode a decis să le standardizeze. Unicode este organizația care se ocupă de codificarea caracterelor digitale la nivel mondial, iar includerea emoji în acest standard a făcut posibil ca ele să fie recunoscute și afișate pe toate platformele majore: telefoane, computere, aplicații și site-uri, arată britannica.com.

Ce sunt, mai exact, emoji

Din punct de vedere tehnic, emoji sunt caractere Unicode, la fel ca literele sau cifrele. Diferența este că, în loc să fie afișate ca simboluri simple, ele apar sub formă de imagini grafice.

Un aspect fascinant este că emoji sunt actualizate anual. Consorțiul Unicode adaugă constant simboluri noi, pe baza propunerilor venite din partea publicului, companiilor sau organizațiilor culturale. Astfel au apărut emoji pentru persoane cu dizabilități, pentru diferite nuanțe de piele, genuri și culturi, tocmai pentru a reflecta diversitatea reală a societății.

Care este diferența dintre emoticoane și emoji

Diferența dintre emoji și emoticoane este una esențială, chiar dacă în limbajul de zi cu zi cele două noțiuni sunt adesea folosite ca și cum ar însemna același lucru.

Emoticoanele sunt construcții textuale, formate exclusiv din caractere de la tastatură: litere, cifre și semne de punctuație. Ele nu sunt imagini, ci simple combinații de simboluri care sugerează o expresie atunci când sunt privite într-un anumit fel.

Emoji, în schimb, sunt imagini grafice reale, codificate digital. Atunci când trimiți un emoji, nu trimiți o succesiune de caractere vizibile, ci un cod Unicode care este afișat automat sub formă de pictogramă colorată.

Emoticoanele au apărut în mod spontan, din inițiativa utilizatorilor, ca o soluție ingenioasă la lipsa expresivității în textele scrise. Emoji au o origine mult mai structurată. Ele au fost create intenționat, în Japonia, la sfârșitul anilor 90, ca parte a unui proiect de design pentru telefoane mobile, și ulterior au fost standardizate la nivel global de Consorțiul Unicode. Emoji sunt, așadar, un produs oficial al industriei tehnologice, nu o invenție populară spontană.

Emoticoanele sunt adesea asociate cu internetul ”vechi” sau ”îmbătrânit”, cu forumurile, chat-urile clasice și cu o comunicare mai textuală. Emoji sunt asociate cu era smartphone-urilor, cu rețelele sociale și cu comunicarea extrem de vizuală. Ele sunt mai spectaculoase, mai universale și mai ușor de înțeles chiar și de persoane care nu vorbesc aceeași limbă.

Curiozități și lucruri interesante despre emoji și emoticoane

Deși par niște simboluri banale, care au intrat în uzul comun, emoji și emoticoanele au în spate nu doar o istorie, ci și multă cercetare.

Emoji-urile au schimbat modul în care comunicăm pe rețelele sociale și pe serviciile de microblogging. Oamenii le folosesc adesea atunci când este mai dificil să descrie expresiile lor doar în cuvinte. Un singur caracter Emoji poate spori expresivitatea unui mesaj text. Lingviștii studiază emoji și emoticoanele ca pe un fenomen real de evoluție a comunicării.

Primele emoticoane au apărut înainte ca internetul să existe

  • Emoticoanele existau înainte de internet. Unele dintre cele mai vechi exemple datează din secolul al XIX-lea. În 1881, revista americană Puck a publicat patru „fețe” formate din semne de tipar pentru a exprima emoții precum bucurie, melancolie sau indiferență, arată blogs.furman.edu.
  • Emoji sunt adăugate prin vot. Consorțiul Unicode analizează propuneri venite din toată lumea. Oricine poate sugera un emoji nou, dar trebuie să demonstreze că simbolul este util, relevant cultural și folosit frecvent.
  • Există o „Zi Mondială a Emoji”. Pe 17 iulie este celebrată World Emoji Day. Data a fost aleasă pentru că emoji-ul de calendar afișează, pe majoritatea platformelor, tocmai această zi.
  • Emoji pot influența modul în care este interpretat un mesaj. Studiile din psihologia comunicării arată că același text, cu sau fără emoji, este perceput diferit din punct de vedere emoțional, chiar dacă informația este identică. Mesajele care conțin simboluri emoționale sunt mai rar interpretate ca agresive sau reci, chiar și atunci când conținutul este critic.
  • Studii neurologice arată că atunci când vedem emoji, se activează aceleași zone din creier ca atunci când vedem fețe umane reale.
  • Din punct de vedere social, emoji și emoticoanele creează și apartenență la grup. Anumite comunități folosesc simboluri specifice care capătă sens doar în interiorul acelui grup. De exemplu, pe unele forumuri sau servere de chat, un anumit emoji poate însemna o glumă internă, o referință culturală sau o reacție standard.

Emoji sunt analizate de inteligența artificială

În prezent, emoji sunt folosite în analiza sentimentelor (sentiment analysis), pentru a detecta starea emoțională a utilizatorilor pe rețele sociale. Opiniile și preferințele exprimate în rețelele sociale și serviciile de microblogging sunt esențiale în analiza sentimentelor și extragerea de opinii.

Analiza sentimentelor de pe rețelele sociale, ca sursă esențială de informații, este utilizată în prezent în diverse scopuri, inclusiv identificarea nemulțumirilor clienților sau a problemelor legate de produse, estimarea prețurilor de pe piața bursieră până la prezicerea rezultatelor alegerilor înainte ca acestea să aibă loc, arată researchgate.com.

Sursă foto – SHutterstock.com

România, țara europeană cu cei mai mulți infractori arestați de ICE în SUA în ultimii cinci ani
Analiză
Știri România 13:00
România, țara europeană cu cei mai mulți infractori arestați de ICE în SUA în ultimii cinci ani
Ministrul apărării, după acuzații că România cumpără „vechituri" pentru armată: „Realitatea este cu totul alta"
Știri România 12:59
Ministrul apărării, după acuzații că România cumpără „vechituri" pentru armată: „Realitatea este cu totul alta"
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»"
Adevarul.ro
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»"
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea
Fanatik.ro
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Elle.ro
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață"
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață"
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: "Când el era în cantonament, eu trebuia să..."
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: "Când el era în cantonament, eu trebuia să..."

Ce cadou i-a făcut Dorian Popa soției lui, de Valentine's Day. „Nu pot să cred cum arată. Vai, mulțumesc, iubirea mea"
Stiri Mondene 14:35
Ce cadou i-a făcut Dorian Popa soției lui, de Valentine's Day. „Nu pot să cred cum arată. Vai, mulțumesc, iubirea mea"
Survivor România 2026. Războinicii au câștigat recompensa. Ce s-a întâmplat cu Războinicul CAV. „Eu mă integrez unde sunt cei ca mine"
Stiri Mondene 13:48
Survivor România 2026. Războinicii au câștigat recompensa. Ce s-a întâmplat cu Războinicul CAV. „Eu mă integrez unde sunt cei ca mine"
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
ObservatorNews.ro
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Mediafax.ro
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…"
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…"
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Politică 13 feb.
Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Politică 13 feb.
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: "Nu îmi pun speranţe să îl vedem anul acesta!"
Fanatik.ro
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: "Nu îmi pun speranţe să îl vedem anul acesta!"
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată