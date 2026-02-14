România, țara europeană cu cei mai mulți infractori arestați de ICE în SUA în ultimii cinci ani

Într-un top general, în care domină statele din America Latină, românii sunt a 17-a naționalitate. Românii arestați sunt sensibil mai mulți față de ruși (1.464) și turci (693). Numărul total al cetățenilor din toate țările Europei, arestați de ICE în perioada 2021 – 2025, cu excepția României, este de 2.763. În aceeași perioadă, au fost plasați în arest, pentru fapte similare, doar 29 de cetățeni bulgari, 51 de maghiari, 351 de ucraineni, 139 de polonezi, 99 de germani, 109 francezi, 316 spanioli, 165 de italieni și 366 de britanici.

Peste 1.500 de români, expulzați în cinci ani

Cei mai mulți români arestați au fost în 2022 – 653 și 2024 – 482, în timp ce în 2025 au existat doar 112 cetățeni ridicați de ICE. De asemenea, 836 de cetățeni români au fost ridicați pentru imigrație ilegală, în timp ce 580 au avut condamnări penale.

Autoritățile americane au decis, în aceeași perioadă de cinci ani, să expulzeze un număr de 1.535 de cetățeni români, majoritatea (843) pentru imigrație ilegală. Foto ilustrativ: Imago

În perioada 2021-2022 a predominat imigrația ilegală, în timp ce între 2023 – 2025, majoritatea românilor au ajuns în închisori din SUA pentru acuzații penale sau condamnări definitive. În cazul celor cu acuzații de imigrație, faptele se referă la persoane care au încălcat în mod repetat legea SUA prin reintrarea în țară după deportare, imigranții cu un ordin final executoriu de expulzare și fugarii internaționali căutați pentru infracțiuni comise în străinătate.

Statistica publicată de ICE mai arată că, în aceeași perioadă de cinci ani, un număr de 3.800 de cetățeni români au ajuns în detenție pentru diferite perioade, dintre care 2.400 pentru imigrație ilegală. Și la acest capitol, România este pe un loc fruntaș în Europa, fiind depășită doar de Turcia (15.086) și Rusia (12.882). Cifre mai ridicate apar doar în cazul Spaniei (750 de persoane) și Ucrainei (767), în rest toate celelalte țări au sub 250 de cetățeni plasați în detenție în SUA.

Autoritățile americane au decis, în aceeași perioadă de cinci ani, să expulzeze un număr de 1.535 de cetățeni români, majoritatea (843) pentru imigrație ilegală. Restul expulzărilor au avut legătură cu fapte penale, respectiv acuzații sau condamnări definitive. Cei mai mulți români (608) au fost expulzați din SUA în anul 2024, în timp ce în 2025 au primit decizii de expulzare 165 de persoane. La acest capitol, România este „campioană europeană”, cu mult peste celelalte două țări care sunt prezente într-un top neoficial: Turcia – 1.090 și Rusia – 978.

Identitatea a 124 de români, publicată de Departamentul pentru Securitate Internă

În același timp, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a publicat identitatea a 124 de români, considerați printre cei mai periculoși infractori, condamnați la închisoare pentru diverse fapte penale. Cei mai mulți români au comis infracțiuni în statele Texas (17), California (25) și Pennsylvania (10). Cel mai des întâlnite infracțiuni comise de cetățenii români sunt fraudă prin utilizarea ilegală a cardurilor bancare sau sociale, furt, trafic de migranți, conspirație, furt de identitate, fraudă prin transfer electronic de fonduri, înșelăciune.

Cei mai mulți dintre cetățenii români au fost cercetați și condamnați pentru fapte de fraudă și înșelăciune prin metode de skimming a cardurilor EBT (Electronic Benefit Transfer). Acestea sunt, în esență, carduri sociale folosite pentru a distribui beneficii guvernamentale către persoane cu venit redus. Prin această metodă, Guvernul SUA transferă anumite sume de bani către beneficiari, care le utilizează pentru a-și acoperi nevoile curente. Infractorii utilizează metoda clasică de skimming, instalând dispozitive de copiere a informațiilor de pe carduri, în bancomate și în terminale de vânzare, pentru a înregistra informațiile conturilor persoanelor care utilizează aceste dispozitive. Ulterior, clonează cardurile și extrag bani din conturi sau cumpără produse pe care, ulterior, le revând.

Infractori români condamnați

Unul dintre cei mai prolifici infractori este Alberto Ionel Baran, condamnat pentru furt, furt de identitate, fraudă – utilizarea ilegală a cardurilor de credit, falsificare de documente, conspirație și spălare de bani. Anchetatorii procuraturii au descoperit că Baran a furat peste 100.000 de dolari din beneficiile EBT, inclusiv CalFresh, CalWORKs și alte fonduri ale programului. Baran a fost prezent în comitatul Kern, statul California, de șase ori între 1 septembrie și 1 noiembrie 2024, pentru a accesa ilegal conturile EBT folosind skimmere ilegale.

Un alt cetățean român, Cătălin Marius Graur, de 44 de ani, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru infracțiuni similare. Judecătorul l-a obligat pe acesta să plătească 165.697 de dolari drept despăgubiri. Acesta a intrat în SUA în 2020 cu o viză de turist, dar a depășit durata de ședere permisă de viză. Și-a desfășurat activitatea infracțională în zona metropolitană a orașului Los Angeles, unde a instalat dispozitive de skimming. A fost arestat în New York City într-un apartament închiriat, în iunie 2024. Românul avea în posesia sa peste 37.000 de dolari în numerar și 1.488 de numere de dispozitive de acces furate. Zeci de cetățeni români, majoritatea de etnie romă, sunt cercetați, în continuare, în SUA pentru fraudă cu carduri EBT.

