„Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune-I despre planurile tale (Woody Allen). Așa și noi… În poza asta sunt după 3 zile de nesomn și cu alergat de la un copil la altul, după o tură zdravănă de enterocolită. La ora asta trebuia să încep să mă pregătesc de vacanța romantică a părinților la Roma, de Valentines Day.

În schimb, am părul făcut câlți, după 3 zile de învârtit pe toate pernele din casă, cred că mai am și un pic de vomă pe tricoul pe care nu am reușit să îl schimb după ultimul episod de genul și abia aștept să-mi fac un duș. Perioada asta mi-a adus aminte de momentele de după naștere, mămicile știu ce zic”, a scris Gabriela Cristea, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„La ora asta trebuia să așez cu grijă hainele cu care să-mi fac poze instagramabile în Piazza di Spagna, unde ne luasem o cazare senzațională. Acum, doar mulțumesc Domnului că e liniște la burtici de 5–6 ore, toată lumea a mâncat și suntem cu toții hidratați. Mai am nevoie doar de un duș bun, răbdare să-mi descâlcesc părul și un somn liniștit. PS: Găsim Roma tot acolo și peste 2 luni, pentru că am reușit (cu o taxă în plus) să reprogramăm avionul și cazarea”, a adăugat vedeta.

„Ca o familie unita ce suntem,s-a alaturat si Victoria surioarei ei cu enterocolita dimineata la ora 5 cu primele simptome… Nu mai pleaca parintii ca indragostitii nicaieri,(maine trebuia plecam la Roma) petrecem Valentines Day toti 4 acasa!! Sincer,mie o sa mi placa tare mult sa am grija de toate fetele mele”, a scris și Tavi Clonda pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE