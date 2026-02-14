Incidentul a avut loc joi, 12 februarie, în jurul orei 19.30, când poliția locală a fost alertată despre un jaf armat la un supermarket situat pe strada Castilla, în Mejorada. Pe baza informațiilor primite, polițiștii au reușit să identifice rapid mașina suspectului, un Citroën C4 alb, și să organizeze o operațiune împreună cu Garda Civilă, relatează publicația spaniolă El Mundo.

Când au localizat vehiculul, au descoperit că șoferul purta o glugă și ochelari de soare. Potrivit sursei El Mundo, bărbatul, atunci când a observat prezența poliției, a scos o armă și a început să fugă cu mașina, lovind opt autoturisme. Urmărirea s-a încheiat pe strada Miguel Hernández. Deși a încercat să fugă pe jos, el a fost în cele din urmă prins și reținut.

În urma percheziției vehiculului, autoritățile au găsit 840 de euro în numerar, casa de marcat furată din supermarket, o substanță albă identificată ulterior ca fiind cocaină, haine care ar fi fost folosite în timpul jafului și o armă de foc.

Bărbatul este acuzat de jaf cu violență și intimidare, atac asupra autorităților, nesupunere gravă și infracțiuni contra siguranței rutiere. După arestare, a fost transferat la sediul Gărzii Civile din Mejorada del Campo, unde au fost efectuate procedurile corespunzătoare.

Tot în Spania, un tânăr român de 24 de ani a fost arestat în orașul Palma de Mallorca, după ce a fugit de la un control al poliției și a încercat să lovească doi agenți cu o mașină furată.



