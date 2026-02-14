Oslo, capitala europeană unde natura este la fiecare pas

În Indexul Orașelor Verzi, Oslo a obținut un scor de 77,3 din 100, clasându-se pe primul loc la nivel global. Orașul se remarcă prin cel mai mare procent de parcuri și spații verzi publice, dar și printr-o calitate ridicată a aerului.

Un detaliu impresionant: 95% dintre locuitorii din Oslo trăiesc la mai puțin de 300 de metri de un parc sau o zonă verde. Acest lucru face din capitala norvegiană una dintre cele mai ușor de explorat metropole europene pe jos.

Printre atracțiile verzi se numără celebrul Parcul Vigeland, considerat cel mai mare parc de sculpturi din lume realizat de un singur artist, dar și Parcul Palatului Regal.

În plus, orașul este cunoscut pentru „parcurile de buzunar”, foste locuri de parcare transformate în spații verzi de comunitate.

La doar 20 de minute de centrul orașului se află pădurea Oslomarka și lacul Sognsvann, destinații populare pentru drumeții și relaxare în natură.

Oslo este și primul oraș din lume care a creat o „autostradă a albinelor”, un coridor urban cu flori și adăposturi speciale pentru polenizatori, menit să susțină biodiversitatea în mediul urban.

Șapte orașe din topul celor mai verzi sunt din Europa

Clasamentul realizat de Iglu Cruise arată că șapte dintre primele zece orașe cele mai verzi din lume sunt din Europa, semn că Bătrânul Continent pune un accent tot mai mare pe sustenabilitate și calitatea vieții.

Pe locul doi se află Vilnius, Lituania, desemnat Capitală Verde Europeană pentru 2025. Aproximativ 61% din suprafața orașului este acoperită de spații verzi, iar pădurile ocupă aproape jumătate din teritoriu.

Podiumul este completat de Helsinki, Finlanda, unde aproape 46% din suprafață este reprezentată de zone verzi, iar orașul a fost desemnat cea mai sustenabilă destinație de călătorie în 2024 și 2025.

În top 10 se mai regăsesc:

Viena, Austria – locul patru – cu peste 50% din suprafață declarată spațiu verde

Canberra, Australia – locul cinci – supranumită „Capitala tufișului” sau „Orașul grădină”

Sydney, Australia – locul șase – unde aproape jumătate din oraș este reprezentat de parcuri publice

Stockholm, Suedia – locul șapte – cunoscut pentru echilibrul dintre apă, spații verzi și zonă urbană

Singapore – locul opt – model global de biodiversitate urbană

Reading, Marea Britanie – locul nouă – cea mai verde destinație din Regatul Unit, unde 35% din suprafață este dedicată spațiilor verzi publice

München, Germania – locul zece – considerat unul dintre cele mai accesibile orașe din lume pentru pietoni

Interesul pentru destinațiile verzi este în plină creștere. Potrivit Google Trends, căutările pentru expresia „cel mai verde oraș din lume” au crescut cu peste 9.900% în ultimul an.

Unele din aceste orașe se regăsesc și în topul celor mai sigure orașe din lume. Dar și în topul celor mai bune orașe din Europa.

Tot mai mulți turiști caută orașe care îmbină energia urbană cu liniștea oferită de parcuri, grădini botanice și păduri aflate la doar câteva minute distanță. Iar Oslo pare să fi găsit echilibrul perfect între modernitate și natură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE