Litigiul a fost deschis de traderul internațional Vitol Geneva care cere despăgubiri după ce municipalitatea nu a acceptat integral livrările contractate. O componentă a apărării Iașiului mizează pe faptul că dacă marfa provenea sau era exportată din Rusia, plata ar fi încălcat sancțiunile UE. 

Vitol trebuie să răspundă acuzațiilor până la începutul lunii martie, conform termenului stabilit de instanță. În documentele depuse până acum, elvețienii contestă acuzațiile și susțin că livrările au respectat cadrul contractual și legal.

Iașiul, prins într-un litigiu internațional de 50 milioane de euro la Londra pe tema sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Litigiul a fost deschis de traderul internațional Vitol Geneva care cere despăgubiri după ce municipalitatea nu a acceptat integral livrările contractate.

Cum ar fi ocolit cărbunele rusesc sancțiunile UE

Vitol a livrat cărbune către Iași în toamna anului 2022 cu navele MV Juniper și MV Al Karama. Într-un răspuns la o solicitare de clarificări, depusă la finalul lunii ianuarie și obținută de Libertatea de la instanța londoneză, Primăria susține că „din cărbunele livrat la bordul navei MV Juniper, cel puțin 32.878 tone au fost exportate din Taman, Rusia”. Este cea mai explicită acuzație formulată până acum în fața instanței de la Londra.

Potrivit versiunii municipalității, cărbunele încărcat la Taman ar fi ajuns apoi în Turcia, la Izmir, unde a fost preluat de compania turcă Izdemir Energy. La câteva zile după această operațiune, Vitol ar fi cumpărat parte din marfa Izdemir și a organizat transportul către Constanța, de unde combustibilul a ajuns la Iași.

Primăria invocă documente comerciale și de transport pentru a susține acest traseu. Suplimentar, municipalitatea spune că, în momentul achiziției de la Izdemir, Vitol „trebuie să fi văzut” certificatul de origine al cărbunelui. La recepție, Primăria a susținut că fusese informată că marfa provine din Kazahstan. 

Municipalitatea mai arată că, în februarie 2023, Vitol fusese deja acuzată de Oleg Ustenko, pe atunci consilier economic al președintelui Ucrainei, că ar fi exploatat o lacună în sancțiunile UE pentru a introduce în statele membre produse energetice rusești prin Turcia. „Vitol trebuie să fi fost conștientă de riscul foarte real ca produsele energetice achiziționate din Turcia să fie de origine rusă sau exportate din Rusia și, prin urmare, să fie supuse sancțiunilor comerciale ale UE”, completează Primăria.

Expertiză pentru a stabili „amprenta” cărbunelui

Al doilea transport, cu nava MV Al Karama, a ajuns în România din portul Maputo, Mozambic. În acest caz, apărarea Iașiului devine ceva mai complexă. În primul rând, municipalitatea susține că în terminalul din Maputo ar fi existat situații în care cărbune provenit din Rusia era amestecat cu marfă din alte state. Dacă acest lucru s-a întâmplat și în cazul combustibilului destinat Iașiului, atunci întreaga cantitate ar fi putut intra sub incidența sancțiunilor UE, argumentează avocații. 

Al doilea transport, cu nava MV Al Karama, a ajuns în România din portul Maputo, Mozambic.
Al doilea transport, cu nava MV Al Karama, a ajuns în România din portul Maputo, Mozambic.

În acest sens, primăria susține că, la momentul intrării cărbunelui în Mozambic, nu ar fi existat un certificat de origine. „În schimb, Vitol a solicitat Camerei de Comerț din Zululand, Africa de Sud, să emită un certificat de origine retroactiv la momentul emiterii conosamentului pentru transportul maritim al cărbunelui respectiv”, adaugă municipalitatea. 

Și în acest caz, primăria încearcă să demonstreze o legătură cu Rusia mizând pe faptul că Vitol ar fi știut că Mozambic „era un importator foarte important de cărbune rusesc” și nu a impus sancțiuni comerciale după invazia din Ucraina. Suplimentar, primăria susține că Vitol nu era un simplu cumpărător de marfă, ci un acționar al operatorului portuar.

„În toate perioadele relevante, între 2021 și 2024, o entitate din cadrul aceluiași grup de societăți ca și reclamanții deținea o participație de 35% în Terminal de Carvão da Matola Limitada, entitatea care exploata terminalul (din portul Maputo)”, mai susține primăria.

Municipalitatea admite însă că, în actualul stadiu al procesului (înainte de divulgarea informațiilor și administrarea probelor), nu este posibil să fie stabilită originea reală a cărbunelui presupus a fi provenit din Africa de Sud. În schimb, avocații au informat instanța că vor solicita o expertiză minerală a probelor de cărbune utilizate anterior pentru analiza de calitate.

Miza procesului: 50 de milioane de euro – 10% din bugetul Iașiului

Imagine generică cu logo-ul firmei Vitol.
Litigiul a fost deschis de traderul internațional Vitol Geneva care cere despăgubiri după ce municipalitatea nu a acceptat integral livrările contractate. Foto: Imago

Primăria a avut două contracte de furnizare cu Vitol în 2021 și, respectiv, 2022. Primul acord a fost dus la bun sfârșit, iar întreaga cantitate de cărbune (75.000 de tone) a provenit atunci din Rusia, pe traseul Taman – Izmir – Constanța. Al doilea contract (154.000 de tone) a fost încheiat în 2022 și face obiectul actualului litigiu, iar livrările au fost făcute după inițierea embargoului european în contextul declanșării invaziei din Ucraina.

Iașiul, prins într-un litigiu internațional de 50 milioane de euro la Londra pe tema sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Primul acord a fost dus la bun sfârșit, iar întreaga cantitate de cărbune (75.000 de tone) a provenit atunci din Rusia.

Contractul a fost reziliat după ce primăria nu a mai acceptat toate livrările contractate. Calculele municipalității au fost date atunci peste cap de doi factori principali: cantitatea contractată a fost mai mult decât necesară, iar nivelul încasărilor era departe de a-l acoperi pe cel al cheltuielilor. Primăria miza pe vânzări de energie electrică, dar centrala de termoficare a avut numeroase probleme de funcționare, iar prețul energiei scăzuse brusc după înregistrarea unor vârfuri. 

Timp de doi ani (2023-2024), cele două părți au încercat să rezolve amiabil litigiul. Dintre cele 154.000 de tone, Iașiul a preluat doar 85.000 de tone. În timp ce Vitol solicită despăgubiri pentru neonorarea contractului, primăria a început să pună la îndoială proveniența cărbunelui și inclusiv validitatea acordului. 

Pretențiile reciproce ajung la aproximativ 50 milioane de euro, care înseamnă 10% din bugetul Iașiului și circa un sfert din veniturile anuale proprii ale municipalității. În timp ce Vitol solicită daune pentru cărbunele nepreluat și depozitat în zona liberă Constanța (cheltuielile de depozitare reprezentând mai bine de jumătate din sumă), primăria vrea returnarea tuturor sumelor plătite către furnizor.

Cărbunele depozitat în zona liberă Constanța
Cărbunele nepreluat și depozitat în zona liberă Constanța

O soluție nefavorabilă Iașiului ar avea un impact puternic asupra bugetului, ținând cont de faptul că, în ultimii ani, primăria a avut nevoie de împrumuturi pentru a putea susține sistemul de termoficare și finanța diverse investiții. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini spectaculoase de la tunelul Robești: cum arată o detonare la primul tunel de autostradă din Vâlcea | VIDEO

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” FOTO >
Elle.ro
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” FOTO >
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Incredibil ce model era mașina care a ars ca o torță și în care a murit arsă de vie o femeie, în București. Care este prețul acestui model
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce model era mașina care a ars ca o torță și în care a murit arsă de vie o femeie, în București. Care este prețul acestui model
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Primele imagini cu noua iubită! Chef Cătălin Scărlătescu a rupt tăcerea și s-a afișat cu femeia care i-a furat inima! Deși juratul MasterChef este extrem de discret, a publicat o fotografie rară din vacanța lor exotică
Tvmania.ro
Primele imagini cu noua iubită! Chef Cătălin Scărlătescu a rupt tăcerea și s-a afișat cu femeia care i-a furat inima! Deși juratul MasterChef este extrem de discret, a publicat o fotografie rară din vacanța lor exotică

Alte știri

Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania
Știri România 15:59
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania
Ciprian Ciucu a ieșit pe străzile din București și l-a pus pe ChatGPT la treabă
Știri România 15:58
Ciprian Ciucu a ieșit pe străzile din București și l-a pus pe ChatGPT la treabă
Parteneri
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»”
Adevarul.ro
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»”
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Elle.ro
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului”
Stiri Mondene 15:26
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului”
Ce cadou i-a făcut Dorian Popa soției lui, de Valentine’s Day. „Nu pot să cred cum arată. Vai, mulțumesc, iubirea mea”
Stiri Mondene 14:35
Ce cadou i-a făcut Dorian Popa soției lui, de Valentine’s Day. „Nu pot să cred cum arată. Vai, mulțumesc, iubirea mea”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
ObservatorNews.ro
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
Parteneri
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Mediafax.ro
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Politică 13 feb.
Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis”
Politică 13 feb.
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea
Fanatik.ro
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată