Într-un moment în care turistul român devine tot mai exigent, gigantul german TUI, recent intrat pe piața românească de turism, promite să schimbe regulile jocului prin tehnologie și servicii personalizate.

Principalele obiective ale TUI pe piață

În primul rând, calitatea: TUI vrea să aducă în România conceptul de „vacanță fără griji”, unde turistul este asistat din momentul rezervării și până la revenirea acasă.

În al doilea rând, diversitatea: Românii au acum acces direct la un portofoliu uriaș, care include peste 460 de hoteluri proprii din lanțuri celebre precum RIU, TUI Blue sau Magic Life. Fie că vorbim de resorturi pentru familii cu parcuri acvatice sau hoteluri „adults-only” pentru relaxare totală, oferta acoperă peste 35 de destinații exotice din Africa, Asia și America Centrală, pe lângă clasicele opțiuni europene.

În al treilea rând, digitalizarea: Tehnologia devine „regina” rezervărilor. O nouă aplicație mobilă promite să simplifice radical modul în care ne planificăm concediul.

România este văzută de la Berlin și Hanovra ca o piață cu un potențial imens

Totuși, oficialii TUI recunosc că interacțiunea umană rămâne sfântă pentru mulți dintre noi. Într-o țară în care oamenii economisesc un an întreg pentru o vacanță, încrederea oferită de un consultant într-o agenție fizică rămâne un pilon de bază.

De ce acum? Pentru că România este văzută de la Berlin și Hanovra ca o piață cu un potențial imens. Cu o creștere de peste 20% a sectorului turistic în ultimul an, grupul german pariază pe entuziasmul românilor de a descoperi lumea. Mesajul lor este simplu: vacanța nu este un lux, ci o experiență care începe cu un zâmbet și se termină cu amintiri perfecte.

Grupul TUI este lider mondial în turism

Grupul TUI, cu sediul central în Germania, este cel mai mare operator turistic integrat din lume, oferind servicii complete pentru peste 34,7 milioane de clienți. Compania deține peste 460 de hoteluri premium, 18 nave de croazieră și un portofoliu vast de servicii turistice incluzând zboruri, cazare și croaziere. Acțiunile TUI sunt listate la Bursa de Valori din Frankfurt.

Libertatea a fost la evenimentul de lansare și a discutat cu Mircea Tudose, Managing Director, Expansion Businesses TUI, despre cum a fost luată decizia de expansiune în România și care sunt principalele atuuri pe care le are țara noastră în atragerea turiștilor.

