Pisicile folosesc ochii pentru a interacționa cu mediul, iar clipitul lent are o valoare relațională specială, fiind un gest controlat, care apare de obicei în situații liniștite, relatează publicația franceză La Provence.

Cercetătorii de la Universitatea din Sussex, Marea Britanie, au analizat acest comportament și au descoperit că pisicile tind să imite clipitul lent al stăpânilor sau al altor persoane.

„Acest lucru indică un nivel crescut de relaxare și absența unei amenințări percepute”, explică specialiștii.

În lumea felină, o privire fixă, fără clipit, poate fi interpretată ca un gest provocator. În schimb, închiderea lentă a pleoapelor semnalează siguranță și încredere.

Studiul mai arată că, atunci când o persoană imită intenționat clipitul lent al unei pisici, aceasta devine mai deschisă la interacțiune, se apropie sau rămâne relaxată.

„Pisicile par să recunoască acest semnal ca fiind unul pozitiv”, se arată în concluziile cercetării citate de La Provence.

Astfel, acest tip de schimb vizual poate întări relația dintre oameni și feline, bazându-se pe un limbaj comun nonverbal.

Nu toate mișcările pleoapelor au aceeași semnificație. Clipitul rapid, privirea fixă sau ochii larg deschiși indică adesea alte stări emoționale, precum vigilență, stres sau neîncredere. Prin urmare, doar clipitul lent, asociat cu o postură relaxată, poate fi interpretat ca un mesaj de calm și siguranță.

De asemenea, experții avertizează că, uneori, clipitul lent poate avea cauze fiziologice. Acesta este un mecanism natural al ochiului pentru a menține umezeala sau poate apărea în cazul unor iritații oculare. Dacă este însoțit de pleoape umflate sau secreții, ar putea indica o infecție, alergie sau conjunctivită, ceea ce necesită consult medical veterinar urgent.

