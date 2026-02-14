„Vremea este frumoasă, am ieșit la pas prin Centru să-mi fac propria evaluare vizuală rapidă. De data acesta singur… Deja înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB… La Sectorul 6 obișnuiam să ies în weekend-uri cu echipa, cu șefii ADP, ai Poliției Locale, urbanism etc. In funcție de disponibilitatea din weekend, voi ieși pe stradă și cu șefimea din Primăria Municipiului Bucureşti. Dacă nu vor putea în weekend, în cursul săptămânii”, a scris el pe Facebook.

„La Sectorul 6, ieșeam de drag pe stradă, ne plăcea să facem lucruri faine. Sper să descopăr același entuziasm și la PMB”, a adăugat primarul, care a precizat: „Poza 1 este de pe Brezoianu. Celelalte două sunt reconfigurări sugerate de către ChatGPT. Timp să am…”

Amintim că Ciprian Ciucu, 47 de ani, a devenit primarul Capitalei după alegerile locale parțiale din decembrie 2025. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță (PSD) s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.

Ciprian Ciucu a preluat Primăria Capitalei de la Stelian Bujduveanu, viceprimar în PMB, care a fost primar interimar timp de 7 luni, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025.

