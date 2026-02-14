Influencerul a dorit să marcheze două ocazii speciale: Valentines Day, dar și reușitele pe care le-a avut partenera sa în sesiune.

Recent, Dorian Popa a postat un clip video inedit, în care a prezentat surpriza pe care i-a făcut-o partenerei sale.

„Vreau să îi fac o surpriză Andreei pentru rezultatele pe care le-a avut la ultimele sesiuni înainte de rezidențiatul ăla groaznic. A avut numai note maxime, ceea ce mă face să fiu extrem de mândru de ea și astăzi o să îi fac un cadou, cum nici nu se așteaptă”, a spus Dorian Popa, pe Instagram.

„La mall cred că o să mergem, pentru că am vorbit noi ieri de niște cizme. Cred că o să fii un soț minunat, o să îmi faci o surpriză și o să mi le iei”, a spus Andreea, întrebată fiind unde crede că va fi dusă.

„Băi, nu cred. Nu pot să cred cum arată. Vai, mulțumesc, iubirea mea. Vreau să îl pun la mână. Ce mai cizme! Ceas de doamna doctor”, a mărturisit soția lui Dorian Popa, atunci când a văzut cadoul.

Recent, Dorian Popa s-a operat la nas, iar transformarea este vizibilă. Pe contul de socializare, vloggerul a împărtășit cu fanii experiența lui din perioada de recuperare. Se pare că după această intervenție de rinoplastie nu se reface atât de repede pe cât a crezut actorul.

„Cearcănele dispar după două, trei săptămâni de la operație, au dispărut. Dar rămâne pigmentarea reziduală, până la trei luni, uneori șase luni. Așadar, dacă sunteți în context, nu vă speriați, fața își revine ușor. E înfundat”, a declarat Dorian Popa pe Instagram, zilele trecute. Recent, Dorian Popa a dat de înțeles că el și noua iubită își doresc să devină părinți, de aceea artistul ar fi renunțat la stilul de viață anterior și ar fi slăbit. „Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus.

Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a declarat Dorian Popa într-un podcast.

