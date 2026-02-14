Cinci detonări pe zi, la tunelul Robești

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a arătat într-un clip video cum se vede o detonare în galeria care se dinamitează la tunelul Robești. Acesta va avea o lungime de aproximativ 900 de metri, fiind format din două galerii, una pe fiecare sens de mers. În prezent, au fost săpați 351 de metri pe galeria din dreapta și 332 pe galeria stângă.

„La primul tunel rutier de pe o autostradă care se execută pe raza DRDP Craiova, antreprenorul a început săpăturile și detonările și de pe partea dinspre Sibiu. Pentru a mări ritmul de lucru se fac cinci detonări în fiecare zi”, precizează reprezentanții DRDP Craiova.

Încep lucrările la un nou tunel pe Secțiunea Boița-Cornetu

De asemenea, compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat sâmbătă, 14 februarie, începerea lucrărilor la un nou tunel pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu.

„Am intrat într-o nouă etapă pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Chiar dacă suntem în plină iarnă, asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) menține un ritm de lucru susținut, activând 24 de ore din 24 acolo unde frontul de lucru permite. Au început operațiunile premergătoare pentru Tunelul Boița 1. Acesta este format din două galerii: 264 metri (galeria dreaptă) și 247 metri (galeria stângă). Este al doilea punct critic de pe această secțiune unde atacăm muntele”, a precizat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Stadiul lucrărilor la Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești

Cristian Pistol a precizat și care este „progresul la zi” pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu (31,33 km) a Autostrăzii Sibiu-Pitești.

„Tunelul Robești: Avansăm constant! S-au excavat deja 332 metri din galeria stângă și 351 metri din galeria dreaptă. Lucrările au început acum și pe sensul dinspre Sibiu. Structurile majore prind contur: – Viaductul V01: 63% – Viaductul V03: 62,82% – Viaductul V02: 57,28% – Viaductele V04 și V05: 49,68%. Mobilizare: sunt în teren 311 muncitori și 111 utilaje specializate. Stadiul fizic (al) întregii secțiuni a ajuns la 8,2%.

Directorul general al CNAIR precizează că ritmul va crește exponențial pe măsură ce se va elibera autorizațiile de construire pentru restul sectoarelor, odată cu emiterea Acordului de Mediu Revizuit.

„Secțiunile 2 și 3 reprezintă primul tronson de autostradă care va străpunge efectiv Carpații. La final, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european: aproximativ 850 km de drum de mare viteză de la Constanța până la Nădlac. Investim 4,25 miliarde lei (fără TVA) prin Programul Transport () pentru a transforma acest vis în realitate. Este o lucrare de o complexitate tehnică fără precedent, dar esențială pentru viitorul economic al țării”, a mai adăugat Cristian Pistol.

