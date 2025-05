Houthi atacă în semn de solidaritate cu palestinienii

Explozia a avut loc în apropierea aeroportului Ben Gurion, principalul hub aerian al Israelului. Autoritățile au decis imediat suspendarea decolărilor și aterizărilor, iar activitatea s-a reluat abia după o oră.

⚡️🇾🇪🇮🇱BREAKING:



A ballistic missile fired from Yemen made a direct impact at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel.



Channel 12 Israel: Flights arriving and departing from Ben Gurion Airport suspended. pic.twitter.com/64R3ME2YFQ — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 4, 2025

Houthi, o grupare rebelă șiită susținută de Iran, au reluat atacurile cu rachete asupra Israelului după încetarea armistițiului în Gaza. Ei susțin că aceste acțiuni sunt un gest de solidaritate cu palestinienii.

Un missile balistico sparato dagli Houthi (Yemen) è caduto nell'area dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Gli intercettori hanno mancato il missile. pic.twitter.com/0MN7YJVQEb — michele giorgio (@michelegiorgio2) May 4, 2025

Atacurile vin pe fondul escaladării conflictului în Fâșia Gaza și al unei tensiuni regionale tot mai accentuate, în care Yemenul devine o platformă de atac la distanță împotriva Israelului.

Ben Gurion, țintă simbolică

Ben Gurion este unul dintre cele mai bine păzite puncte strategice din Israel, iar faptul că o rachetă a reușit să ajungă atât de aproape de aeroport ridică semne de întrebare legate de eficiența sistemelor de apărare antiaeriană în fața noilor tipuri de armament folosite de grupările susținute de Iran.

Armata israeliană (IDF) a confirmat că mai multe încercări de interceptare a rachetei au eșuat. Potrivit canalului 12 din Israel, este pentru prima dată de la reluarea ostilităților în Fâșia Gaza când o rachetă lansată împotriva teritoriului israelian nu a fost interceptată.

