„Potrivit directivelor premierului Benjamin Netanyahu şi alor mele”, armata israeliană „desfăşoară în prezent un atac puternic, fără precedent, împotriva unor ţinte ale regimului (islamic din Iran – n.r.) şi organelor de represiune guvernamentale în centrul Teheranului”, a postat pe X ministrul israelian al apărării.

Massive airstikes rock Tehran as the IAF pounds dozens of targets in Iran. pic.twitter.com/nN4d9MCOmp

Katz a precizat că printre „ţinte se află cartierul general al Basij (o miliţie islamistă – n.r.), închisoarea Evin (în care sunt încarceraţi deţinuţi politici şi opozanţi – n.r.), cartierul general al securităţii interne al Gardienilor Revoluţiei şi alte ţinte asociate regimului” de la Teheran.

Ministerul iranian al Justiției a confirmat bombardamentele de la Evin și a raportat pagube, inclusiv la poarta închisorii.

🚨 BREAKING: The Israeli Air Force bombed the gates of Iran’s Evin Prison in Tehran, which holds Iranians opposed to the Islamic regime. No word if any prisoners escaped. pic.twitter.com/rcsygRewcD