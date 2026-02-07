Cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc

Activitățile de explorare s-au derulat în multe galerii din care, în perioada comunistă, s-a extras în special uraniu, pe teritoriul județelor Bihor și Alba. Societatea activează în România prin subsidiara LEM Resources SRL București, la care a achiziționat 51% din părțile sociale.

Licența de explorare prin realizarea de prospecții geologice a fost emisă în 2022, pe o perioadă de 5 ani. În principal, proiectul viza exploatarea zăcămintelor de nichel și cobalt, dar în cursul explorărilor geologice de până acum s-au identificat și concentrații de uraniu, aur, zinc și plumb.

Potrivit companiei canadiene, datele de cartografiere și eșantionare relevă o mineralizare extinsă, în special sub formă de oxid de uraniu asociat cu sulfuri polimetalice – cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc, găzduite în roci silico-carbonatice (inclusiv zăcăminte de uraniu), respectiv carbonat cristalin (calcar) care prezintă mineralizare sulfurică diseminată.

Harta mineralelor din Munții Apuseni

Potențial pentru o exploatare minieră profitabilă

„În mod deosebit, mineralizarea masivă a sulfurilor este prezentă în prospectele Valea Leucii, Dibarz și Avram Iancu, existând posibilitatea ca aceste zăcăminte să fie interconectate, formând parte dintr-un sistem mineral mai amplu. Mai mult, datele istorice privind prospectarea fragmentelor de rocă au raportat dovezi ale unei mineralizări răspândite și omniprezente de uraniu, metale de bază și metale prețioase, cu concentrații anormale de până la 28% nichel, > 6% cobalt, > 3 ppm aur, o probă returnând 17,75 ppm aur și uraniu în exces de 0,3%”, se precizează în comunicatul celor de la Leading Edge Materials Corp.

Potrivit acestora, sunt necesare mai multe analize și studii suplimentare pentru a înțelege pe deplin geometria mineralizării. „Interceptările semnificative par să arate zone destul de largi de mineralizare de calitate scăzută, care cuprind nuclee de calitate superioară, ceea ce este extrem de încurajator. Licența Bihor Sud are o istorie minieră diversă și îndelungată și, în ciuda extracției considerabile din trecut, potențialul pentru o exploatare minieră modernă și profitabilă rămâne probabil, cu zone semnificative de mineralizare observate subteran în Valea Leucii, Dibarz și Avram Iancu, precum și potențial în întreaga licență de explorare”, se susține în document.

Proiectul Valea Leucii

CEO-ul Kurt Budge afirmă că există dovezi tot mai numeroase privind mineralizarea pe scară largă în perimetrul minier prospectat, ceea ce oferă o bază solidă pentru explorarea în continuare și pentru potențialul de resurse.

„Gradele și tonajele istorice din district demonstrează o prospectivitate comparabilă, pe care sperăm să o realizăm, beneficiind de finalizarea raportului persoanei competente, atrăgând noi investiții în proiect și cu un plan de lucru de explorare revigorat și țintit. Strategia noastră se concentrează pe identificarea unor filoni mineralizați mai importanți și pe vizarea structurilor de alimentare cu prioritate ridicată care ar putea găzdui resurse semnificative. Potențialul geologic al regiunii este susținut de mai multe zăcăminte analogice, inclusiv Cavnic, Șuior și Roșia Montană”, spune CEO-ul companiei.

Kurt Budge se referă și la proiectul de modernizare a uzinei de prelucrare a uraniului de la Feldioara, derulat de compania de stat Nuclearelectrica și care ar necesita asigurarea de noi surse interne de uraniu, în scopul atingerii independenței energetice a României. „Istoria arată contribuția trecută a exploatării miniere de la Avram Iancu (comună în județul Alba la limita cu Bihor – n.red.), iar potențialul acestei zone de a produce și servi din nou această prioritate națională rămâne intact”, a completat reprezentantul canadienilor.

Harta exploatărilor miniere Bihor Sud

Peste 1.000 de probe analizate în laborator

Zona licenței găzduiește o mineralizare extinsă, controlată structural, de plumb-zinc, asociată cu cupru. „Programele au fost concepute pentru a continua lucrările anterioare din galeria G7, unde la sfârșitul anului 2023 a fost identificată o mineralizare extinsă de Co-Ni-Au, trecând la galeria G2, care a arătat potențial pentru o mineralizare extinsă de Zn-Pb-Cu-Ag. Susținute de patru geologi care s-au alăturat LEM în ianuarie 2025, programele de lucru au inclus cartografierea subterană substanțială, eșantionarea canalelor, forarea limitată cu diamant, înregistrarea miezului și unele geofizici subterane limitate”, se mai susține în comunicarea companiei canadiene.

În total, au fost prelevate circa 1.150 de probe, care au fost trimise pentru analiză la laboratoarele companiei ALS Roșia Montană (România) și ALS Loughrea (Irlanda). Pentru dezvoltarea proiectului, canadienii au încheiat un acord cu societatea de consultanță britanică în domeniul minier Addison Mining Services. De altfel, rezultatele prospecțiunilor au fost certificate de un geolog australian din cadrul acesteia.

Leading Edge Materials mai deține două concesiuni în Suedia, respectiv Woxna, în centrul țării, una dintre cele mai mari mine de grafit din lume, și proiectul Norra Karr, unde se preconizează, de asemenea, exploatarea de metale rare. Compania este listată pe burse din Canada și Suedia. Acțiunile pe bursa de metale din Vancouver sunt tranzacționate la o medie de 0,35 de dolari. Capitalizarea bursieră a companiei se ridică la valoarea de aproximativ 80 de milioane de dolari. Acționarul principal este omul de afaceri suedez Eric Krafft, care deține un pachet de 36,65% din acțiuni și este membru în boardul companiei.

Sute de kilometri de galerii istorice

Situl minier „Avram Iancu” a înregistrat activități miniere și de explorare istorice extinse, care au creat sute de kilometri de galerii și lucrări subterane. Perimetrul minier din zona de vest a Munților Apuseni, care cuprinde și zonele Băița și Ștei din Bihor, a reprezentat, în perioada comunistă, principalul furnizor de uraniu pentru România.

În perioada 1952 – 1960, țara noastră a furnizat Uniunii Sovietice circa 17.000 de tone de uraniu, metal exploatat în această zonă, în condiții net nefavorabile statului român și cu implicarea directă a sovieticilor. Uraniul transportat în Rusia a fost utilizat, cel puțin parțial, la programul de bombe atomice. După 1960, exploatarea a fost preluată integral de statul român, dar concentratul de uraniu a fost vândut tot Uniunii Sovietice în schimbul altor bunuri și materiale de care avea nevoie România.

Intrare într-o galerie minieră din Munții Apuseni

„Între 1960 și 1990, divizia responsabilă a statului român a vizat doar ceea ce se numea atunci «metale strategice», în principal uraniu, și nu a explorat nimic altceva. Obiectivul companiei la Bihor Sud este de a defini o resursă minerală exploatabilă la scară largă. Suntem încurajați de descoperirile de până acum, care evidențiază potențialul puternic de descoperire a unui zăcământ polimetalic semnificativ”, mai susțin reprezentanții companiei canadiene.

