În autocar se aflau 52 de persoane, inclusiv copii, toți de cetățenie română. În țară, vehiculul urma să ajungă la Botoșani, potrivit publicației locale Monitorul de Botoșani.

În funcție de gravitatea rănilor, 22 de oameni au ajuns la spital: o persoană în cod roșu, alte 4 în cod galben și 17 în cod alb. Persoana în cod roșu a fost dusă la un spital din Padua cu un elicopter.

Autostrada a fost închisă temporar în tronsonul afectat de accident, pe ruta spre Milano, pentru a permite sosirea cât mai curând posibil a pompierilor și ambulanțelor.

La fața locului au intervenit ambulanțe din Veneția și Padova, fiind alertați și voluntarii care nu erau de serviciu. Au fost prezenți și pompierii și poliția rutieră, precum și personalul Autostrade per l’Italia.

„Dinamica accidentului urmează îsă fie clarificat. Vehiculul mergea pe direcția Veneția și pe rampa de accelerație pentru a reveni pe autostradă a pierdut controlul. S-a sprijinit la propriu de balustrada care din fericire și-a facut bine treaba”, a declarat comandatul poliției rutiere Gianfranco Marturano.

Intervento #vigilidelfuoco a #Padova per il ribaltamento di un autobus con 60 passeggeri a bordo allo svincolo di giunzione tra autostrada #A13 e #A4: ferite 4 persone. In corso messa in sicurezza dell’area [#16gennaio 14:00] pic.twitter.com/6rVzsHnY8F