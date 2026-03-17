Cine va beneficia de scutirea de taxă auto din Italia

Conform planurilor actuale, șoferii din Italia care au cel puțin 70 de ani ar putea fi scutiți de plata taxei auto, una dintre cele mai importante obligații anuale pentru proprietarii de mașini.

Totuși, măsura nu se aplică automat și vine cu mai multe condiții:

mașina trebuie să fie înmatriculată pe numele solicitantului

există limite privind capacitatea motorului (aprox. 2.000 cmc pentru benzină și 2.800 cmc pentru diesel)

cererea trebuie depusă la autoritățile regionale

Taxa auto în Italia se calculează în funcție de puterea motorului și de clasa de poluare, indiferent cât de des este utilizat vehiculul. Aceasta variază de la 150 de euro pe an pentru mașinile mici, până la 1.500 de euro pentru mașinile foarte puternice.

Persoanele care se încadrează pot depune cererea la autoritatea regională competentă online sau personal. Au nevoie de actul de identitate și documentele de înmatriculare a vehiculului.

Termenele-limită și procedurile exacte variază în funcție de regiune.

Un aspect controversat este că, în forma actuală, măsura ar urma să se aplice doar cetățenilor italieni.

Astfel, românii care locuiesc în Italia, chiar dacă sunt pensionari și au rezidență acolo, ar putea să nu beneficieze de această scutire.

Avertismentul experților în drept

Specialiștii atrag atenția că această diferențiere ar putea încălca legislația europeană.

Potrivit experților juridici, o astfel de regulă „ar reprezenta o discriminare directă pe criteriul cetățeniei” și ar putea intra în conflict cu principiile Uniunii Europene.

„O scutire de la taxa pe vehicule rezervată exclusiv cetățenilor italieni ar constitui, în principiu, o discriminare directă bazată pe naționalitate și ar fi dificil de conciliat cu principiile și reglementările dreptului UE”, au subliniat avocații de la firma germano-italiană Pastori & Kollegen.

Uniunea Europeană interzice discriminarea bazată pe naționalitate, iar o eventuală plângere ar putea avea șanse reale de succes.

De ce vrea Italia această măsură

Costurile de întreținere ale unei mașini sunt ridicate, mai ales pentru pensionari. Pe lângă taxă, aceștia trebuie să suporte:

prețurile carburanților

costurile de întreținere și reparații

asigurările

Autoritățile italiene încearcă astfel să sprijine persoanele în vârstă, în special pe cele din mediul rural, unde mașina este esențială pentru deplasări zilnice.

Deocamdată, măsura nu este aplicată la nivel național și poate suferi modificări, mai ales în contextul criticilor legate de discriminare.

La 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1,73 milioane de cetățeni români, potrivit raportului CNEL din 2025, intitulat „Cetățeni străini în Italia”.

