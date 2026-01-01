Câți români sunt, oficial, în Italia

La 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1,73 de milioane de cetățeni români, arată raportul CNEL privind imigrația din 2025, intitulat „Cetățeni străini în Italia”, citat de Știri Diaspora. Documentul a fost prezentat la Villa Lubin, cu ocazia Zilei Internaționale a Migrantului.

Acest număr uriaș face din români cea mai numeroasă comunitate străină din Italia, la mare distanță de celelalte naționalități.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană atât ca număr absolut de cetățeni care trăiesc în alte state membre, cât și ca procent din populația națională care a ales să emigreze în interiorul UE. Peste un milion de români au ales Regatul Unit în ultimele decenii pentru a lucra ca muncitori în construcții sau curățenie, dar aproximativ 40.000 părăsesc anual această țară, nemulțumiți de creșterea costului vieții, starea precară a sistemului de sănătate și infracționalitatea ridicată.

De ce scade numărul românilor din evidențele oficiale

Raportul CNEL atrage însă atenția asupra unui fenomen important. După creșterea rapidă de după aderarea României la Uniunea Europeană, numărul românilor care apar oficial ca străini în Italia a început să scadă.

Principalul motiv nu este plecarea lor din țară, ci integrarea juridică. Tot mai mulți români au obținut cetățenia italiană. Din acel moment, ei nu mai sunt înregistrați ca fiind cetățeni străini, ci ca italieni, chiar dacă locuiesc în aceleași orașe și comunități.

În paralel, raportul arată și o scădere a numărului de rezidenți născuți în România, fie pentru că unii s-au mutat în alte state europene, fie pentru că s-au întors în țară.

Unde locuiesc cei mai mulți români din Italia

Românii sunt concentrați în special în nordul și centrul Italiei, acolo unde există mai multe locuri de muncă și infrastructură mai dezvoltată. Conform CNEL, Lombardia este regiunea cu cel mai mare număr de rezidenți străini din totalul național, cu 22,9%. Urmează Lazio, cu 12,2%, și Emilia-Romagna, cu 10,7%.

Dacă raportăm numărul străinilor la populația totală a fiecărei regiuni, Emilia-Romagna are cea mai mare incidență, de 12,6%, urmată de Toscana, cu 11,6%, și Lazio, cu 11,3%. În sudul Italiei și în insule, prezența populației străine este semnificativ mai redusă.

Peste 2,5 milioane de familii cu cel puțin un străin

Raportul CNEL oferă și o imagine clară asupra vieții de zi cu zi a imigranților. În Italia există peste 2,5 milioane de familii în care cel puțin un membru este cetățean străin, adică aproximativ una din zece familii.

Dintre acestea, 28,3% sunt familii mixte, formate din cetățeni italieni și străini. Jumătate dintre gospodării sunt alcătuite dintr-o singură persoană, iar peste 27% sunt familii cu patru sau mai mulți membri. Gospodăriile cu o singură persoană sunt mai frecvente în centrul și sudul Italiei, în timp ce în nord predomină familiile mai numeroase.

Raportul CNEL arată și cum s-au schimbat motivele pentru care străinii ajung în Italia. Până în 2010, majoritatea permiselor de ședere erau acordate pentru muncă. După 2011, reîntregirea familiei a devenit principalul motiv de intrare pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

Între 2018 și 2021, peste jumătate dintre noile permise au fost acordate pentru motive familiale. În același timp, a crescut constant și numărul intrărilor pentru azil și protecție internațională.

În 2022, războiul din Ucraina a produs o schimbare majoră. Protecția internațională a devenit principalul motiv de intrare în Italia. Peste 45% dintre permisele de ședere au fost emise din acest motiv, iar 33% au fost acordate pentru protecție umanitară, direct legată de criza ucraineană.

Datele CNEL arată astfel că, deși aproape două milioane de români trăiesc în Italia, o parte tot mai mare dintre ei nu mai apar în statistici ca străini, pentru că au devenit, din punct de vedere legal, cetățeni italieni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE