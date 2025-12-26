Familia a intervenit imediat încercând să-l ajute și a sunat la salvare. Medicii au sosit în doar câteva minute, însă nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Doctorul a fost nevoit să constate decesul, relatează publicația italiană Corriere della Serra.

La locul incidentului au ajuns și carabinierii din Settimo Torinese, împreună cu un medic legist de la Asl To4, pentru a efectua verificările necesare.

Un alt caz a avut loc în România, în Dâmbovița. Un bărbat a murit chiar a doua zi de Crăciun. O bucată de cozonac i-a rămas înţepenită în gât, iar bărbatul a intrat în stop cardio-respirator.

Medicii de la ambulanță au încercat tot ce le-a stat în puteri pentru a-l salva, însă eforturile lor au fost în zadar, victima fiind declarată decedată.

Știați că patru din cinci stopuri cardio-respiratorii se întâmplă acasă? Iar dacă până la sosirea echipajelor de urgență victima nu beneficiază de manevre de resuscitare din partea celor din jur, șansele ca aceasta să supraviețuiască scad cu 10% în fiecare minut care trece. Iată cum acorzi primul ajutor în cazul unui stop cardio-respirator.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE