„Plaha”, serialul popular de pe Netflix, regizat de moldoveanul Igor Cobileanski (recunoscut pentru producții precum „Umbre” și „Hackerville”), este un thriller politic, bazat pe fapte reale, care arată modul în care un personaj controversat și influent a pus stăpânire pe Republica Moldova, după căderea URSS și după ce țara și-a declarat independența. Iulian Postelnicu (47 de ani), câștigător a trei premii Gopo, este protagonistul celor zece episoade și îl joacă pe Vlad Plaha, inspirat de oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Iulian Postelnicu. Foto: Arhiva personală

„Plaha”, realizat de Jurnal TV, Magnet Production și Quantum Media Creative din București, reprezintă cea mai amplă producție realizată vreodată în Republica Moldova. Filmările au durat peste 100 de zile, distribuția a cuprins peste 150 de actori și, potrivit presei moldovenești, bugetul total s-a ridicat la peste 1,3 milioane de euro. Ministerul Culturii din Moldova și-a dorit să distribuie serialul (intitulat inițial „Șacalii”), și în urma unei propuneri făcute Guvernului, a primit aprobarea pentru 2,5 milioane de lei moldovenești.

„Proiectul abordează teme relevante pentru societatea moldovenească, cum ar fi: prăbușirea URSS, lupta pentru putere, corupția instituțională, trădarea, căutarea justiției și afirmarea demnității individuale într-o societate aflată într-o continuă schimbare. Această producție vine să provoace, să educe și să îndemne la o reflecție critică asupra unei perioade importante din istoria recentă a R. Moldova”, apare notat în Hotărârea de Guvern prin care se argumentează decizia de alocare a banilor, după cum informează Ziarul de Gardă.

Într-un interviu acordat de Cobileanski pentru Hotnews, regizorul a spus că producția a fost realizată exclusiv din surse private: „Echipa de producție a refuzat și a renunțat la acest gest. Oricum au fost niște bani mult prea puțini pentru un serial, incomparabil cu investiția făcută”.

Înainte să fie difuzat în exclusivitate la Jurnal TV, din data de 15 septembrie, ca ulterior să fie distribuit gratuit pe YouTube, seria a avut premiera pe 29 august la Palatul Național Nicolae Sulac din Chișinău, într-un eveniment sold-out, unde au participat 1.800 de persoane. „Plaha” a fost un succes din start în Moldova, iar statisticile o confirmă, așa cum apar notate în presa din regiune – 550.000 de persoane au avut acces constant la conținutul serialului, unul din cinci moldoveni a urmărit în direct serialul, iar după nouă episoade, au fost cumulate 1,4 milioane de vizualizări.

„Plaha este foarte bun. Fiecare cetățean trebuie să îl vadă”

Deși este ficțiune, scenariul este bazat pe viața lui Vladimir Plahotniuc, interlopul care a pus stăpânire pe statul moldovean, care s-a infiltrat în toate instituțiile și a controlat oamenii din sistem, și care rămâne principalul suspect în „jaful secolului”, mai exact fraudarea sistemului bancar din Republica Moldova cu peste un miliard de dolari.

Fost lider al Partidului Democrat din Moldova, el a părăsit țara în 2019, odată cu schimbarea guvernării, și s-a aflat în urmărire internațională, unde a fost vizat de cel puțin trei dosare penale în Republica Moldova, pentru infracțiuni de escrocherie, spălare de bani în proporții deosebit de mari și abuz de putere. Plahotniuc a fost arestat în Grecia, pe aeroportul din Atena, pe 22 iulie 2025, iar pe 25 septembrie a fost extrădat în Moldova și plasat în arest în Chișinău.

Lansarea „Plaha” în Moldova a coincis și cu alegerile prezidențiale de acolo, motiv pentru care au existat discuții cu privire la faptul că seria a fost folosită și pentru a destabiliza contracandidații partidului aflat la putere, dar atât Cobileanski, cât și Postelnicu au declarat în mai multe interviuri că a fost o pură coincidență, deoarece filmările nu au fost încheiate la timp, în primăvară, așa cum era stabilit inițial, drept urmare lansarea a fost programată pentru grila de toamnă.

Cert este că lansarea înainte de alegeri a avut un impact asupra moldovenilor și a generat discuții în țară. Andrei Spînu, fost ministru al infrastructurii în Guvernul PAS a notat pe contul său de Facebook la acea vreme: „[…] Plaha este foarte bun. Fiecare cetățean trebuie să îl vadă pentru a ne aduce aminte cum a fost Moldova 5 ani în urmă, 10 ani în urmă, 20 de ani în urmă. Văd tot felul de comentarii că filmul e electoral, că nu reprezintă faptele chiar așa cum au fost, că avantajează sau dezavantajează pe cineva. Poate așa și este, dar unele realități din trecut sunt bine descrise în film: crima organizată, corupția la nivel de stat, politicienii trădători sunt ceea ce am văzut în primele episoade”.

Postelnicu a citit scenariul cu o lună înainte de lansare

„Plaha” a fost scos de pe YouTube la o zi după finalizarea alegerilor, iar Jurnal TV a argumentat decizia prin faptul că sunt în discuții cu mai multe platforme de streaming pentru a-l difuza. Seria a intrat pe Netflix la data de 1 ianuarie 2026 și rămâne și la ora actuală unul dintre cele mai urmărite seriale de pe platformă. Acțiunea este o ficțiune, dar așa cum precizează și regizorul, una „inspirată din cazuistică și realitate sau din povești, articole sau cazuri întâmplate cu adevărat”, și ulterior adaptată pentru a se încadra într-o structură dramaturgică.

Cu un ecou puternic în Moldova, dar la fel de actual și în România, „Plaha” rămâne o dovadă despre cum corupția poate decide și determina progresul unei țări, despre cum mafia și oameni îndoielnici pot acapara un stat, dar mai ales despre cum poporul are întotdeauna de suferit în urma unor astfel de fapte.

Scenaristul și actorul Iulian Postelnicu a primit scenariul cu o lună înainte de a începe filmările, așa că a avut la dispoziție foarte puțin timp pentru a se pregăti pentru rol. Așa cum a declarat în repetate rânduri, el nu era la curent cu Vladimir Plahotniuc, iar când a descoperit că povestea nu este pură ficțiune, a avut un moment de îndoială, teamă care i-a fost spulberată rapid atât de cei de la producție, cât și de alte surse la care a apelat, pentru a-și face o idee mai clară despre personaj.

Într-o discuție pe care am purtat-o cu el pentru Libertatea, Iulian a povestit atât despre modul în care-și construiește personajele, cât și despre succesul profesional sau modul în care-i vede pe moldoveni, după ce a petrecut timp îndelungat peste Prut.

Iulian Postelnicu (dreapta) îl joacă pe Vlad Plaha. Foto: Arhiva personală

„Tratez orice personaj ca pe o persoană”

Postelnicu are o experiență vastă în cinematografie, cu roluri puternice în spate, care i-au adus atât recunoaștere, cât și premii. Am fost curioasă să văd cum se raportează la meseria aleasă și mi-a mărturisit că o vede ca pe un instrument. „În primul rând, ca orice profesie, este un instrument alimentar, încerci să trăiești așa; apoi, în al doilea rând, este un instrument în mediul social, iar aici, cum nimerești, ți se pare că ai nevoie de oameni, ești mai atent la ei și dai să primești sau ți se pare că ești buricul pământului, îi tratezi ca pe obiecte și doar te faci că dai, îți faci tu statuie (mi-aș face și eu, dar cred că aș fi foarte prost în cazul ăsta)”, zice el, nu fără a preciza că vede actoria ca pe o formă de comunicare. „Poți să comunici tâmpenii, poți să comunici și ceva de ajutor”.

În ceea ce privește personajele pe care le joacă actorul vorbește despre cum el povestește persoane, nu personaje. „Nu mă gâdilă niciun personaj, sunt curios cum suntem noi, aș povesti pe oricine. Mă liniștește să văd că cine îmi propune un proiect e o persoană cu un minimum de înțelegere față de ceilalți, care are competență în ceea ce face. Asta îmi doresc. Fără astea, doar de «foame» mi se pare că am intrat în niște proiecte”.

Iulian continuă prin a spune că tratează orice personaj ca pe o persoană și nu poate face un clasament între ele. „Nu sunt personaje pe care să le îndrăgesc. Pur și simplu, am o curiozitate față de orice personaj. Evident, acum, una este să primești un rol principal, alta este să ai o figurație specială sau ceva mai mic. Și la asta mă refer. Nu am un personaj anume, să-mi doresc să joc ceva. E adevărat că ține și de scenariu, că dacă personajul este scris prost, schematic, un carton așa, evident că acolo e bătaie de cap mare, nici nu ai ce să descoperi. Descoperi un carton, o făcătură”.

„Nu simt ce simte personajul, nu trec prin emoțiile prin care trece personajul”

În ceea ce privește rolul din „Plaha”, actorul povestește despre cum a primit primele trei episoade la sfârșit de octombrie 2024. Le-a citit și a crezut că este ficțiune pură, dar l-a câștigat, așa cum adaugă, iluzia de real.

„Nici nu aveam nimic de făcut iarna, și m-a flatat și propunerea unui rol principal. Abia după am aflat că scenariul este legat de niște chestii reale. Am avut un pic de teamă inițial, dar absolut deplasată. Oamenii din echipă erau relaxați și m-au asigurat că nu are ce să se întâmple rău. Per total, n-am avut niciun fel de frică, plus că și regimul este altul acum, așa că nu am simțit nimic negativ”.

Postelnicu a jucat extraordinar un personaj negativ, fără să-l caricaturizeze. Plaha din serie pare un tip lipsit de empatie, psihopat, obsedat de control, bani și putere. L-am întrebat pe actor dacă i-a fost greu să-și iasă din rol, dar mi-a explicat cum face o distincție foarte clară în capul lui între personaj și cine este el de fapt.

„Eu nu mă identific cu niciun personaj. Nu simt ce simte personajul, nu trec prin emoțiile prin care trece personajul. E ca la iluzionism. Tu scoți iepurele din pălărie și ajungi să te miri tocmai tu că ți-a ieșit iepurele din pălărie? Nu te miri tu; iluzia e în capul spectatorilor. E un trucaj ceea ce fac”, spune protagonistul.

Iulian continuă prin a sublinia cum încearcă să înțeleagă personajul, așa cum ar încerca să înțeleagă orice altă persoană care nu este el, fără să se identifice cu acea persoană. Așa face cu toate rolurile, adaugă, și crede că se mistifică mult ideea asta în care un actor se contopește cu personajul său. „Să fim serioși. Sunt niște trucuri. Dar e muncă”.

„Lumea vede produsul, nu vede procesul”

Aduc în discuție și faptul că e nevoie totuși de fler pentru a face asta, pe lângă talentul care-i permite să portretizeze foarte bine un personaj, într-un timp foarte scurt, cum a fost în cazul de față.

„Trebuie să ai fler, dar flerul ăsta vine în urma multor ani de exerciții, de antrenament. Lumea vede produsul, nu vede procesul. Cum ne uităm la gimnastică sau la orice sport, în general. Noi vedem un sportiv care face performanță și zicem, aoleu, dar ce talentat e, dar cât de ușor îi vine! Nu vedem că ăla de mic, de la 5-6 ani, e pe teren, chinuit cu antrenamente, cu cantonamente.

Dar altfel nu se poate, nu există fără lucrul ăsta. Doar că nu se vede procesul, și este și ascuns, evident că este și ascuns, acum nu îi vedem chinul sportivului, știi? Tu când folosești un telefon știi cum este construit? Nu știi, dar sunt zeci de ani de muncă în spate acolo. E același lucru. E vorba de munca din spate, care până la urmă vine cu pasiune. Și, dacă ți-a făcut plăcere să faci lucrul ăsta, munca nu prea mai e muncă”.

Întrebat ce-l entuziasmează și ce-l împlinește la un rol, Postelnicu a vorbit despre personajele care-i trezesc mai multe emoții, atunci când le citește într-un scenariu. „Îți este și frică pentru el, îți este și frică de el, râzi cu el, râzi de el, îl și disprețuiești, îl și simpatizezi. Ăsta mi se pare un personaj în regulă. Și dacă eu am simțit toate astea, apoi caut să reproduc toate emoțiile, să le cauzez în spectator. Dacă personajul mă lasă rece și mă plictisește de la început, sunt convins că n-am ce altceva să-i fac, poate doar să muncesc și să rescriu scenariul. Asta mă entuziasmează – personaje, scenarii, piese care-mi trezesc emoții intense, puternice, amestecate. Iar apoi, bucuria vine atunci când descoperi că ai reușit să trezești în spectator, în receptor, toate chestiile pe care le-ai simțit tu legate de personajul ăla și de acele emoții”.

Odată cu „Plaha”, Iulian a înțeles că un om poate să controleze o țară întreagă și să domine alți oameni prin minciună. Cât despre cum l-ar caracteriza pe Plaha, răspunde simplu: „Un păcălici, dar un păcălici poate să facă rău altora”.

„România n-a fost deloc blândă cu Republica Moldova”

Odată cu filmările pentru serie, Iulian Postelnicu a petrecut câteva luni bune în Republica Moldova. Am fost curioasă de modul în care i-a văzut el pe moldoveni, mai ales în contextul în care media vorbește mult despre dorința lor de unire cu România.

„Nu este chiar așa. Majoritatea, nu știu care este procentul, se opune unirii. Nu este încă o majoritate, un 50% + 1 care să fie de acord cu unirea. Cumva este și de înțeles, pentru că, dacă te uiți în istorie, România n-a fost deloc blândă cu Republica Moldova. Dimpotrivă. A fost arogantă, adică au fost priviți ca cetățeni de mâna a doua. Și lucrurile astea nu se uită. Se duc din generație în generație, se povestesc. Chiar dacă la nivel declarativ frați, frați, nu se uită. Nu se uită umilința. Dar, până la urmă, dacă ei vor reuși să intre în UE serios, e nevoie de o unire într-un stat comun? Dar asta ne mai trebuie nouă acum, un stat comun? Sau o entitate suprastatală mai integrată, la nivel european? Cel puțin, asta mi-aș dori eu, dar aici, evident, sunt o grămadă de opinii pe subiect”.

Actorul povestește și despre cum a avut senzația că este în România anilor ’95-2000. El a subliniat și cum nu știe politică și nici cum se învârt lucrurile peste Prut. „Și nu o să aflăm decât, cine știe, peste 20 de ani, care e realitatea politică, de fapt, la momentul ăsta în Moldova. Dar să zicem că în vremurile în care Plahotniuc a fost tartor acolo, exista o formă de capturare a statului, același capitalism de cumetrie de după ’89 de la noi.

Instituții pur și simplu confiscate, economie capturată și cetățeni captivi, pur și simplu. În sensul ăsta seamănă cu România de atunci. Victime rămân, evident, cetățenii care muncesc de la lună la lună, plătesc taxe, iar banii ăia se duc pe unde se duc. Numai la ei nu se întorc”.

„Plaha este descris și portretizat ca un infractor”

Legat de faptul că „Plaha” a început să fie difuzat pe Jurnal TV și pe YouTube fix înainte de alegerile prezidențiale, actorul a spus că au fost niște potriviri, dar în niciun caz nu știe să fi fost calculat sau planificat în așa fel. Practic, așa cum explică, întreaga echipă a realizat că filmările nu au cum să fie finalizate în martie 2025, atunci când era deadline-ul, astfel încât serialul să fie difuzat tot în primăvară.

„Filmările s-au întins până la sfârșit de iunie, început de iulie. Peste vară nu poate fi difuzat niciun serial, pentru că nu se uită nimeni. Vara lumea este plecată, grilele sunt închise. E grila de primăvară și cea de toamnă. Așa că singura posibilitate a fost cea din urmă, când erau și alegerile. A fost și o chestiune de marketing, iar serialul s-a folosit de faptul că erau alegeri în momentul ăla. Dar știi ce s-a nimerit? Că Plahotniuc a fost prins. Asta știi cum e? Joci la Loto și ai nimerit-o! Cam asta a fost, însă, evident că toată povestea, tot discursul ăsta din serie, are o tendință.

Acțiunea nu arată ambele puncte de vedere, dându-le aceeași pondere. Evident că Plaha este descris și portretizat ca un infractor. Nu este un proces în care noi vedem și acuzarea și apărarea. Nu suntem justiție, noi, povestitorii. Evident că este părtinitor, are o tendință. Iar Plaha, așa cum apare în povestea asta, nu cred că apare caricatural, cred că este și flatant până la un punct”.

„În România, nu mă așteptam deloc la reacția asta”

În final, Iulian a mărturisit că se aștepta ca serialul să prindă în Moldova, dar reacțiile din România au fost complet neașteptate și l-au surprins într-un mod plăcut. „Îmi doream foarte tare să prindă și la noi, dar nu mă așteptam deloc la reacția asta, mai ales că a fost și pe YouTube. În capul meu era că publicul care ar fi vrut să-l vadă, l-a văzut atunci. A fost o surpriză succesul din România și nu mă așteptam la el, nici Igor nu cred că s-a așteptat. M-a bucurat foarte tare treaba asta și mă simt și foarte flatat de toate comentariile pozitive pe care le-am primit”.

Însă, legat de cum popularitatea de acum îi va deschide și alte porți profesionale, actorul își menține așteptările realiste. „Mi-ar plăcea, dar am mai trecut prin asta, mă simt vaccinat, nu simt nicio siguranță. Pentru o săptămână ești vizibil, ești notoriu, dar ciclul ăsta în ochiul, în atenția publicului, e efemer. Și nu trebuie să te bazezi pe lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, dacă nu vrei să nu suferi. Și eu n-aș vrea să sufăr”, zice el. Postelnicu își menține părerea și referitor la proiectele sale pe 2026: „Vorbe sunt multe, da vorbele nu plătesc viața de fiecare zi”.

