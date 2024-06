Incidentul s-a petrecut la jumătatea lunii iunie, într-o noapte de sâmbătă, atunci când cei doi soți au mers la o petrecere. Hoții au pătruns în casă și au sustras obiecte și bani în valoare de aproximativ 50.000 de euro.

Victimele spun că atacatorii au furat tot aurul din casă și banii, atât sume în euro cât și lei.

„Sâmbătă, pe 15 iunie, am fost la un botez, iar când ne-am întors, am găsit casa spartă. Hoții ne-au furat 7.000 de euro, 200 de milioane vechi, 800 de grame de aur și un ceas Armani. În jurul orei 23.00 au intrat hoții în curte, atunci când au scos routerul de internet din priză. Când am ajuns acasă, ei încă erau în locuință. Au sărit rapid pe geamul lateral al casei și duși au fost. A venit și poliția”, a spus Marcel Bogdan.

Polițiștii au fost alertați despre producerea jafului și îi caută pe făptași. „În cauză, la nivelul Poliției Orașului Tălmaciu, s-a deschis un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Cercetările continuă în vederea identificării autorului, pentru aplicarea măsurilor legale în consecință”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Walter.

