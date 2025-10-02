Cercetătoarea a murit la 91 de ani, din cauze naturale

„Descoperirile dr. Goodall ca etolog au revoluționat știința, iar ea a fost o susținătoare neobosită a protejării și refacerii lumii noastre naturale”, a transmis institutul într-un comunicat.

Națiunile Unite, care au numit-o în 2002 Mesager al Păcii, au scris pe rețelele sociale că „a muncit neobosit pentru planeta noastră și pentru toți locuitorii ei, lăsând o moștenire extraordinară pentru omenire și natură”.

Femeia care a schimbat pentru totdeauna modul în care privim animalele

În 1960, tânăra Jane Goodall ajungea în Tanzania, la doar 26 de ani, pentru a observa cimpanzeii din rezervația Gombe, la recomandarea antropologului Louis Leakey. A început fără pregătire academică, dar cu răbdare și pasiune.

Goodall a fost prima cercetătoare care a dat nume cimpanzeilor – David Greybeard (David Barbă-de-Argint) fiind cel mai cunoscut – în loc să îi numeroteze, așa cum cerea știința vremii. Ea a observat personalitățile lor, relațiile de familie și emoțiile.

Jane Goodal , in salbaticie, inconjurat[ de plante si copaci verzi, langa ea, intins pe jos, un cimpanzeu, 1994
Jane Goodall, în iulie 1994, alături de un cimpanzeu în sălbăticie. Foto: Profimedia Images
A descoperit că cimpanzeii folosesc unelte, mănâncă multă carne și duc conflicte organizate, schimbând radical percepția asupra „unicității” umane. „Am descoperit că, până la urmă, nu există o linie clară care să separe oamenii de restul regnului animal”, spunea ea la o conferință TED în 2002.

Louis Leakey concluziona: „Acum trebuie să redefinim uneltele, să redefinim omul sau să acceptăm cimpanzeii ca fiind oameni.”

Din junglă la activism global

De-a lungul anilor, Jane Goodall și-a mutat atenția de la cercetarea comportamentului primatelor la conservarea mediului și la combaterea schimbărilor climatice. „Uităm că facem parte din lumea naturală. Mai avem încă o fereastră de timp”, avertiza ea într-un interviu pentru CNN în 2020.

În 1977 a fondat Institutul Jane Goodall, iar în 1991 a creat programul educațional Roots & Shoots, care astăzi activează în peste 75 de țări. A călătorit, în medie, 300 de zile pe an, chiar și la vârsta de 90 de ani, pentru a vorbi cu lideri, comunități și copii despre importanța protejării naturii.

„Am mers la conferință ca om de știință. Am plecat activist”, spunea ea după o întâlnire despre conservarea din Africa, în 1986.

O viață dedicată științei și oamenilor

Jane Goodall s-a născut la Londra, în 1934, și a crescut la Bournemouth, pe coasta de sud a Angliei. Fascinația pentru animale a început în copilărie, alimentată de o jucărie de pluş în formă de gorilă și de cărți precum „Tarzan” sau „Dr. Dolittle”.

A lucrat ca secretară înainte de a-și strânge bani pentru o călătorie în Africa. Întâlnirea cu Louis și Mary Leakey i-a schimbat viața. În 1965, și-a susținut doctoratul în etologie la Universitatea Cambridge, după ce deja începuse cercetările în Africa.

A fost căsătorită de două ori: cu cameramanul de natură Hugo van Lawick, cu care a avut un fiu, și cu Derek Bryceson, fost director al Parcurilor Naționale din Tanzania.

Recunoaștere mondială

Pentru activitatea sa, Goodall a primit titlul de Dame a Imperiului Britanic în 2003, Medalia Prezidențială a Libertății din SUA în 2025, dar și distincții precum Legiunea de Onoare a Franței, Premiul Kyoto din Japonia și numeroase alte onoruri.

Fotografie din arhivă din 12.03.2012 cu Regina Elisabeta a II-a, in stanga, in taior si palarie roz, dand mâna cu Dame Jane Goodall după slujba de marcare a Zilei Commonwealth-ului la Westminster Abbey din centrul Londrei.
Dame Jane Goodall DBE, pionieră în studiul cimpanzeilor și voce globală pentru protecția naturii, a fost surprinsă în martie 2012 la Westminster Abbey, alături de regina Elisabeta a Marii Britanii. Cercetătoarea a inspirat generații întregi de femei și oameni de știință, arătând lumii că empatia și știința pot merge mână în mână. Foto: Profimedia Images
A scris peste 30 de cărți, inclusiv bestsellerul „Reason for Hope: A Spiritual Journey”, și a apărut în documentare, filme și expoziții internaționale.

„Da, există speranță… Este în mâinile noastre, în mâinile voastre și ale copiilor noștri. Depinde cu adevărat de noi”, spunea ea în 2002, îndemnând oamenii să lase „amprente ecologice cât mai ușoare”.

O moștenire care continuă

Astăzi, studiul început de Jane Goodall la Gombe este cea mai lungă cercetare a unei specii în habitatul său natural. Moștenirea ei merge mai departe prin institutul pe care l-a creat, prin centrele de reabilitare a cimpanzeilor și prin programul Roots & Shoots, care inspiră milioane de tineri.

„Fiecare dintre noi face o diferență în fiecare zi. Depinde de noi ce fel de diferență facem”, spunea Jane Goodall, devenită simbol global al speranței și al respectului pentru viață.

