Jane Marczewski, care a fost recompensată cu Golden Buzz în 2021, suferea de cancer în stadiu terminal, însă nu-și pierduse speranța.

Anul trecut, pe scenă, i-a uimit pe jurați nu doar cu vocea sa, ci și cu optimismul debordant care a impulsionat-o să lupte pentru fiecare secundă de viață. „Am 2% șanse de supraviețuire, dar 2% este mai mult decât 0%. Acest 2% îmi oferă speranță și îmi doresc ca oamenii să știe cât de incredibil se simte asta”, a spus ea.

Deși a fost trimisă în fazele superioare ale competiției, Nightbirde a fost nevoită să se retragă din cauza înrăutățirii stării de sănătate. La jumătatea lunii august 2021, ea a dat vestea cea grea pe Instagram.

„De la audiții, starea mea de sănătate s-a agravat, iar lupta cu cancerul are nevoie de toată energia și atenția mea. Vă anunț cu tristețe că nu pot continua în acest sezon de Americas Got Talent. Viața nu oferă întotdeauna pauze celor are le merită, dar știam asta deja. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, înseamnă enorm pentru mine. Rămâneți alături de mine, mă voi face bine curând. Îmi plănuiesc viitorul, nu moștenirea. Destul de rănită, dar încă mai am visuri”, spunea atunci Jane.

Citeşte şi:

Cum i-au afectat pe Florin Cîțu și Marcel Ciolacu scumpirile la alimente și carburanți

Cîţu, după ce Ciolacu i-a transmis că vor fi alegeri anticipate dacă PSD iese de la guvernare: „Pe viitor, aş aprecia să mă sune”

Poliţistul care a omorât-o pe Raisa cu mașina pe trecerea de pietoni nu va fi supus testului poligraf

GSP.RO Poza cu Anamaria Prodan care l-a deranjat pe șeicul lui Reghecampf: "Roag-o să nu mai facă". Ce i-a răspuns impresara

Playtech.ro Ce nu face iubitul Andreei Raicu cu ea în pat, niciodată: „Nu e nevoie să îl cert, nu există aşa ceva!”

Observatornews.ro "Mă fac de râs, dar să vadă lumea ce te aşteaptă când vrei să faci o surpriză soţiei". Un şofer din Oradea, live pe Facebook, după ce şi-a surprins partenera cu amantul

HOROSCOP Horoscop 22 februarie 2022. Săgetătorii sunt inspirați, zâmbesc mult, pentru că li s-a luat o piatră de pe inimă

Știrileprotv.ro „Nu vă e rușine să nu-i trimiteți porția lui de mâncare?” Vorbe grele la Survivor, după ce doi concurenți au fost trimiși în exil

Telekomsport Gigi Becali, prima reacţie după ce Anamaria Prodan a sugerat că patronul FCSB ar fi fost îndrăgostit de ea