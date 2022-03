Ministerul japonez al Apărării a precizat că „prevederile stricte care interzic transferul de materiale de apărare din Japonia către părţile aflate în conflict au fost actualizate marţi pentru a permite ca vestele antiglonţ să fie date Ucrainei în urma invaziei Rusiei”.

Japonia a răspuns solicitării ministrului ucrainean al apărării de vinerea trecută, fiind pentru prima dată când forțele de apărare ale Japoniei trimit veste antiglonț în străinătate.

Vestele au fost trimise cu un avion al Forțelor Japoneze care a plecat marți de la baza aeriană Komaki, informează Ministerului Apărării din Japonia.

Japonia intenționează, de asemenea, să livreze Ucrainei și alte provizii de urgență neletale, cum ar fi alimente, produse de igienă, aparate foto, generatoare de curent, corturi și haine de iarnă, potrivit Ministerului Apărării.

Secretarul-șef al cabinetului, Hirokazu Matsuno, a declarat, într-o conferință de presă de marți, că este „extrem de important” pentru Japonia și pentru securitatea sa națională să răspundă ferm, alături de alte națiuni, împotriva agresiunii rusești și să ofere sprijin Ucrainei. Japonia nu intenționează să trimită arme letale în Ucraina, a adăugat Matsuno.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby