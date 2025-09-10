Cuprins:
Care sunt centrele vizate
În Rusia funcționau șase astfel de centre: unul la Moscova, în cadrul Universității de Stat, și altele la Vladivostok, Nijni Novgorod, Sankt Petersburg, Habarovsk și Sahalin. Potrivit TASS, autoritățile japoneze au cerut părții ruse să asigure siguranța angajaților acestor instituții.
„Japan Center” organiza cursuri și seminarii pentru manageri și oameni de afaceri ruși. Cei mai buni participanți primeau burse pentru stagii de practică în Japonia. Activitățile erau finanțate de guvernul japonez prin ambasada de la Moscova.
Suspiciuni de hărțuire la Vladivostok
Pe rețeaua X au apărut informații, preluate de postul public japonez NHK, potrivit cărora autoritățile din Vladivostok ar fi interogat personalul Centrului Japonez și ar fi confiscat cărți și documente.
Potrivit relatărilor, angajații ar fi fost hărțuiți în timp ce Tokyo pregătea închiderea oficială a tuturor filialelor.
Replica dură a Kremlinului
Ministerul rus de Externe a anunțat la începutul acestui an că suspendă memorandumurile care reglementau activitatea centrelor. Potrivit agenției de presă Nampa, diplomația rusă a explicat că, în contextul „politicii antiruse a guvernului japonez”, aceste acorduri și-au pierdut relevanța.
Pe de altă parte, Tokyo a considerat decizia Rusiei inacceptabilă. Cotidianul Asahi Shimbun a scris că autoritățile japoneze au subliniat faptul că, în ciuda tensiunilor, centrele continuau să ajute companiile japoneze prezente în Rusia și să mențină dialogul la nivel de societate civilă.
Relațiile Japonia – Rusia, tot mai fragile
În luna ianuarie, Big News Network scria că închiderea centrelor nu înseamnă neapărat desființarea lor completă, deoarece ele există ca entități juridice ruse și ar putea continua să funcționeze, dar fără sprijinul guvernului japonez.
În același timp, sondaje realizate de JETRO și citate de Reuters în luna februarie arătau că peste 60% dintre companiile japoneze și-au suspendat total sau parțial activitatea în Rusia după invazia Ucrainei.
Închiderea filialelor „Japan Center” arată cât de mult s-au deteriorat relațiile dintre Tokyo și Moscova după izbucnirea războiului din Ucraina.
