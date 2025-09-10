Care sunt centrele vizate

În Rusia funcționau șase astfel de centre: unul la Moscova, în cadrul Universității de Stat, și altele la Vladivostok, Nijni Novgorod, Sankt Petersburg, Habarovsk și Sahalin. Potrivit TASS, autoritățile japoneze au cerut părții ruse să asigure siguranța angajaților acestor instituții.

„Japan Center” organiza cursuri și seminarii pentru manageri și oameni de afaceri ruși. Cei mai buni participanți primeau burse pentru stagii de practică în Japonia. Activitățile erau finanțate de guvernul japonez prin ambasada de la Moscova.

Suspiciuni de hărțuire la Vladivostok

Pe rețeaua X au apărut informații, preluate de postul public japonez NHK, potrivit cărora autoritățile din Vladivostok ar fi interogat personalul Centrului Japonez și ar fi confiscat cărți și documente.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Potrivit relatărilor, angajații ar fi fost hărțuiți în timp ce Tokyo pregătea închiderea oficială a tuturor filialelor.

Replica dură a Kremlinului

Ministerul rus de Externe a anunțat la începutul acestui an că suspendă memorandumurile care reglementau activitatea centrelor. Potrivit agenției de presă Nampa, diplomația rusă a explicat că, în contextul „politicii antiruse a guvernului japonez”, aceste acorduri și-au pierdut relevanța.

Pe de altă parte, Tokyo a considerat decizia Rusiei inacceptabilă. Cotidianul Asahi Shimbun a scris că autoritățile japoneze au subliniat faptul că, în ciuda tensiunilor, centrele continuau să ajute companiile japoneze prezente în Rusia și să mențină dialogul la nivel de societate civilă.

Relațiile Japonia – Rusia, tot mai fragile

În luna ianuarie, Big News Network scria că închiderea centrelor nu înseamnă neapărat desființarea lor completă, deoarece ele există ca entități juridice ruse și ar putea continua să funcționeze, dar fără sprijinul guvernului japonez.

În același timp, sondaje realizate de JETRO și citate de Reuters în luna februarie arătau că peste 60% dintre companiile japoneze și-au suspendat total sau parțial activitatea în Rusia după invazia Ucrainei.

Recomandări Data la care Rusia va ataca Europa. Șeful spionajului militar ucrainean: „Moscova are cel mai extins program de înarmare din anii 80 încoace, de 1,2 trilioane de dolari”

Închiderea filialelor „Japan Center” arată cât de mult s-au deteriorat relațiile dintre Tokyo și Moscova după izbucnirea războiului din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE