Jeff Bezos, pe primul loc în topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari în conturi. Pe primul loc în topul din 2018 al Forbes, care cuprinde 2.208 bogați ai lumii, se află Jeff Bezos, șeful Amazon. El a ajuns la o avere de 112 miliarde de dolari.

În fruntea clasamentului se află fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Averea lui a crescut la 112 miliarde de dolari de la valoarea de 39.2 miliarde de dolari estimată în 2017, scrie Mediafax.

Warren Buffett, care are o avere de 84 de miliarde de dolari, este al treilea din ediția 2018 a topului Forbes, înaintea lui fiind Bill Gates, cu o avere de 90 de miliarde de dolari.

Cel mai bogat european este patronul firmei de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault, care are o avere de 72 de miliarde de dolari.

Clasamentul anual Forbes a ajuns la ce-a de-a 32-a ediție și consemnează un record de 2.208 persoane calificate.

SUA au cei mai mulți miliardari (585) de pe listă, dintre care 144 sunt în California. Germania are 123 de miliardari, iar India are 119. Rusia, 102. Există 53 de miliardari în Marea Britanie, în scădere de la 54 în 2017.

Trump a scăzut 222 de locuri în clasament

Președintele SUA, Donald Trump, a scăzut cu 222 de locuri în topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planetă. Valoarea averii sale, estimată la 3.5 miliarde de dolari a scăzut la 3.1 miliarde de dolari. În același timp, p

Scăderea averii lui Trump a fost cauzată de devalorizarea proprietăților sale din New York și de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.

Averea lui Ion Țiriac a crescut la 1,2 miliarde de dolari, fiind singurul român inclus în Topul Forbes

Averea lui Ion Țiriac a crescut la 1,2 miliarde de dolari, potrivit topului miliardarilor publicat marți de către revista americanăForbes. Acesta apare pe locul 1.867 la nivel mondial, însă este singurul român din clasament.

În topul de anul trecut, Țiriac avea o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari.

Un număr record de 2.208 miliardari au fost incluşi în cea de a 32-a ediţie a clasamentului anual al miliardarilor lumii elaborat de Forbes.

Țiriac deține o parte din asigurătorul Allianz-Țiriac, unul dintre cei mai mari din România, dar și mai mulți dealeri auto pentru mai multe mărci de prestigiu, prin Țiriac Auto. Compania vinde în reprezentanțele sale mărcile Ford, Jaguar , Land Rover, Hyundai, Mitubishi și Mercedes.

Țiriac mai are afaceri în imobiliare, transport aerian și, mai nou, benzinării. Anterior, acesta a deținut și o cotă de 45% din banca Unicredit Țiriac Bank, dar aceasta a răscumpărat cota deținută de miliardarul român în 2015 pentru o sumă de 700 de milioane de euro.

Țiriac a construit în padurea Băneasa și cel mai scump cartier rezidențial din Romania. Omul de afaceri are în proprietate și compania aeriană Țiriac Air, cu o flotă de avioane și elicoptere de lux .

În fine, Țiriac este și proprietarul turneului de tenis de la Madrid. Cu toate acestea, miliardarul l-a scos la vânzare în 2015, prețul cerut fiind de 250 de milioane de euro.

Jeff Bezos, cel mai bogat din istorie

Cu o avere estimată la 112 miliarde de dolari, Jeff Bezos – fondatorul retailerului online Amazon, al companiei spațiale Blue Origin și proprietarul Washington Post – este cel mai bogat om din lume.

Acesta a înregistrat un avans de 39,2 miliarde de dolari față de ediția anterioară, datorită aprecierii acțiunilor Amazon.

Acesta l-a depășit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft. Averea lui Bill Gates a crescut totuși la 90 de miliarde de dolari, de la 86 de miliarde la ediția anterioară. Cea mai mare parte a averii sale este concentrată acum în vehicolul de investiții Cascade, care deține participații la mai multe companii.

Cofondatorul Microsoft a ocupat poziţia de lider în clasamentul Forbes de 18 ori în ultimii 24 de ani.

Pe poziția a treia este Warren Buffett, proprietarul holdingului Berkshire Hathaway, cu o avere de 84 miliarde de dolari, în creştere faţă de 75,6 miliarde dolari în 2017.

Jeff Bezos construiește un ceas de 42 de milioane de dolari, care să cronometreze 10.000 de ani. Un munte a fost excavat pentru acesta

Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari în construirea unui ceas care să contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea căruia un munte întreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge.

Ideea inițială a fost enunțată de către Danny Hillis, care a prezentat proiectul în 1995 într-unul din numerele revistei Wired. Acesta vedea proiectul ca pe o modalitate în care umanitatea va gândi pe termen lung.

Ulterior, ideea a avansat prin Clock of the Long Now, un proiect al Fundației Long Now, pe care Hillis a cofondat-o pentru a construi o versiune care funcționează a ceasului.

Cum arată și cum funcționează ceasul de 10.000 de ani

Grupul a construit mai multe prototipuri, dar Bezos construiește unul cu adevărat funcțional. Și la scară imensă.

Instalarea acestuia a început în Texas, iar ceasul de 10.000 de ani va avea o înălțime de 152 de metri și va fi mecanic. Bezos a postat pe Twitter că acesta va avea drept combustibil ciclurile termale zi/noapte și va fi sincronizat mereu cu soarele pentru a nu rămâne în urmă.

