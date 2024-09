Jeff Bezos nu se vede în imaginile publicate de jurnalistul John Schreiber pe X, dar mogulul a fost fotografiat în weekendul trecut la Los Angeles cu logodnica sa, Lauren Sánchez.

Bezos, a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă evaluată de Bloomberg Billionaires Index la 202 miliarde de dolari, a adăugat recent jetul privat Gulfstream G700 la flota sa de alte trei avioane private.

Aparatul a fost livrat de producător pe 7 septembrie.

Jeff Bezos has another new jet ✈️ A brand new Gulfstream G700 N11AF delivered on 7/10/2024 pic.twitter.com/nyZAfJByqk

G700, 33 de metri lungime, este considerat primul avion de afaceri cu rază lungă de acțiune și poate să atingă o viteză Mach 0.925, circa 1142 km/ h.

Interiorul spațios al avionului de lux este dotat cu cinci zone de living și include o cabină privată, o zonă de luat masa, un lounge și o zonă de odihnă pentru echipaj.

Scaunele din cabină sunt realizate din piele premium, în timp ce interioarele sunt căptușite cu lemn fin și finisaje personalizate.

Bezos se poate bucura, de asemenea, de avantajele unei suite principale. Există, de asemenea, o bucătărie și toaletă, WiFi de mare viteză, un sistem de iluminat care imită răsăritul și apusul soarelui, modalități de control al temperaturii, al circulației aerului și un mediu de cabină silențios.

G700 are o autonomie maximă de aproape 14.000 de kilometri.

Avionul lui Bezos a efectuat 28 de zboruri în 39 de zile, lăsând o amprentă de carbon de 264 de tone, potrivit JetSpy.

Jeff Bezos' brand new Gulfstream G700 parked just across the tarmac from us at Van Nuys Airport today. The $80-million jet can travel at Mach 0.935 making it the fastest jet in Gulfstream's lineup. #G700 #Gulfstream #avgeek pic.twitter.com/u9F5FQmWqE