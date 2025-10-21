Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Imitatorul maghiar

MTP, imitatorul maghiar al lui Jeffrey Dahmer, a ucis un om fără adăpost în 2023. Bărbatul și-a exprimat gândurile rele în versuri și înregistrat o piesă rap în care își exprima „respectul” pentru „Canibalul din Milwaukee”. Anchetatorii au găsit melodia pe computerul său, după arestare.

Instanța a constatat că viața bărbatului a luat o întorsătură tragică când a pierdut 2 membri ai familiei într-o perioadă scurtă de timp. S-a mutat într-un apartament nou în Pécs cu mama sa, dar, din cauza pierderilor, a devenit retras și izolat de mediul său.

A luat medicamente și a consumat, de asemenea, sedativele mamei sale. De asemenea, a devenit dependent de alcool și se comporta agresiv când era beat. A primit și tratament medical și psihologic.

Și-a schimbat look-ul după „idol”

Din 2023, o altă schimbare a avut loc în viața sa: a devenit fan al filmelor violente, deprimante, pline de crime.

Filmul său preferat era documentarul Netfix despre criminalul în serie Jeffrey Dahmer. A devenit atât de obsedat de el încât și-a adaptat chiar și înfățișarea ca să semene cât mai mult cu „idolul” lui.

Prin hotărârea sa din 16 octombrie 2025, Tribunalul Pécs l-a condamnat pe MTP la 15 ani de închisoare și 10 ani de interdicție din activitatea publică, după ce l-a găsit vinovat de omor cu premeditare comis cu o cruzime deosebită.

15 ani de închisoare fără drept de eliberare condiționată

Conform hotărârii, inculpatul nu poate fi eliberat condiționat și este obligat să plătească aproape 1.700.000 de forinți, circa 4.360 de euro, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Procurorul a cerut o pedeapsă mai severă, în timp ce inculpatul și avocatul său au solicitat o pedeapsă mai blândă, astfel încât hotărârea nu este definitivă.

Instanța a mai constatat că inculpatul nu suferea de o stare psihică patologică la momentul faptei care l-ar fi împiedicat să recunoască consecințele acțiunilor sale sau să acționeze în conformitate cu această recunoaștere.

Cine a fost Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer (n. 1960 – d. 1994), supranumit „Canibalul din Milwaukee”, un criminal în serie american, care, între 1978 și 1991, a comis crime, violuri și acte de cruzime asupra a 17 victime, toate de sex masculin.

Jeffrey L. Dahmer intră în sala de judecată, pe 6 august 1991. Foto: Profimedia

Deși a fost diagnosticat de specialiști ca având tulburare de personalitate, s-a considerat că toate aceste infracțiuni au fost comise în deplinătatea facultăților mintale, drept urmare, a fost condamnat la închisoare pe viață (15 pedepse pe viață consecutive, adică un total de 957 de ani de închisoare).

A fost ucis de un alt deținut, Christopher Scarver,, pe 28 noiembrie 1994, la Instituția Corecțională Columbia, Portage din Wisconsin.

Netflix a realizat un documentar în 3 sezoane, The Jreffrey Dahmer Story”, despre viața „Canibalului”.

Evan Peters îl interpretează pe Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

