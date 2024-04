Într-o vizită neanunțată în Ucraina, secretarul general al NATO a purtat discuții cu președintele Volodimir Zelenski și se va adresa şi parlamentului ucrainean, Rada.

„Voi fi, de asemenea, foarte sincer cu președintele Zelenski și, de asemenea, cu Rada, că aliații NATO nu au livrat ceea ce am promis în ultimele luni”, a declarat Stoltenberg în trenul care îl ducea luni la Kiev.

Vizita sa, a treia de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, are loc într-un moment dificil pe câmpul de luptă pentru Ucraina. După o contraofensivă ucraineană eșuată anul trecut, forțele ruse au câştigat teren, în parte din cauza lipsei de arme și muniții din partea partenerilor occidentali ai Kievului.

„Statele Unite au stat șase luni pentru a ajunge la un acord asupra unui pachet, iar aliații europeni nu au livrat muniția promisă. Dar acum sunt încrezător că lucrurile se vor schimba”, a spus liderul NATO.

Stoltenberg a menţionat că Congresul american a aprobat acum un pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de peste 60 de miliarde de dolari, semnat rapid de președintele Joe Biden, și a amintit de anunțul făcut săptămâna trecută de premierul britanic Rishi Sunak privind un angajament „record” față de Kiev.

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR