Creditat de Forbes cu o avere de 54 de milioane de dolari, MrBeast are 162 de milioane de abonați pe canalul său de YouTube, cei mai mulți pentru o persoană privată.

„Am fost invitat la începutul acestei luni să călătoresc cu Titan, am spus nu. E înfricoșător, aș fi putut să fiu acolo”, a scris MrBeast, pe Twitter, duminică, 25 iunie.

Jimmy Donaldson nu precizat clar dacă invitația era pentru călătoria fatală, care s-a încheiat cu o implozie catastrofală, iar toți cei cinci pasageri care se îndreptau spre epava Titanicului au murit.

El nu a specificat nici cine este persoana care i-a propus să participe la expediție.

„Merg la Titanic într-un submersibil, la sfârșitul acestei luni. Echipa ar fi încântată să te aibă alături”, este mesajul primit de Donaldson, conform propriei mărturii.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA