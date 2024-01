Președintele american nu a oferit detalii despre decizia sa, care vine după ce s-a consultat cu consilierii săi de top de la Casa Albă. Cu toate astea, liderul american a spus că SUA nu au nevoie de un „război mai larg” în Orientul Mijlociu.

„Nu cred că avem nevoie de un război mai larg în Orientul Mijlociu. Nu asta caut”, le-a spus Biden reporterilor, în timp ce părăsea Casa Albă pentru a pleca într-o deplasare electorală în Florida.

Întrebat dacă a decis cum să răspundă la atacuri, președintele american a răspuns „da”. Întrebat, de asemenea, dacă Iranul este responsabil, Biden a spus:

„Îi consider responsabili în sensul în care ei furnizează armele” celor care au comis atacurile, a spus liderul american.

Trei militari americani au fost uciși și alți cel puțin 34 au fost răniți într-un atac cu dronă al militanților susținuți de Iran comis pe 28 ianuarie asupra trupelor americane staționate la o bază în nord-estul Iordaniei, lângă granița cu Siria.

Aproximativ 350 de forțe americane sunt staționate la bază, cunoscută sub numele de Turnul 22, care se concentrează pe sprijinirea coaliției pentru înfrângerea Statului Islamic, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Drona inamică a fost confundată cu cea americană care trebuia să se întoarcă la baza de reaprovizionare, astfel că apărarea aeriană nu a reacționat imediat, au explicat doi oficiali americani vorbind sub protecția anonimatului pentru The New York Times.

Recomandări „Loviți Iranul acum!”. Sub presiune, Biden pregătește un răspuns la moartea militarilor SUA. Războiul din Orientul Mijlociu, la un pas să scape de sub control

Este prima dată când soldaţi americani sunt ucişi de focul inamic în Orientul Mijlociu de la începutul războiului între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, pe 7 octombrie 2023, notează BBC. Iranul a negat orice implicare în atac.

Biden are mai multe opțiuni de răspuns la atac, inclusiv lovituri de răzbunare asupra bazelor și comandanților aliaților Iranului, notează BBC.

Urmărește-ne pe Google News