Părea „grav afectat”

În culise, înainte de evenimentul caritabil, Clooney l-a salutat pe președinte când acesta a sosit după o călătorie de trei zile în Italia pentru conferința G7.

Președintele părea „grav afectat, de parcă ar fi îmbătrânit cu zece ani de când Clooney îl văzuse ultima oară, în decembrie 2022”, scriu autorii într-un fragment din cartea publicată marți în New Yorker:

„Îl cunoști pe George”, i-a spus asistentul președintelui, amintindu-i cu blândețe cine se afla în fața lui.

„Da, da”, a răspuns președintele unuia dintre cei mai recunoscuți oameni din lume, gazda acestei strângeri de fonduri lucrative. „Mulțumesc că ai venit.”

„Părea clar că președintele nu l-a recunoscut pe Clooney”, scriu Tapper și Thompson.

Fragmentul a fost publicat din noua carte a lui Tapper și Thompson, „Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” (Păcatul originar: Declinul președintelui Biden, mușamalizarea și alegerea sa dezastruoasă de a candida din nou), care va fi lansată pe 20 mai.

Cartea se bazează pe un număr de peste 200 de interviuri, majoritatea cu membri ai Partidului Democrat, aproape toate realizate după alegerile din 2024.

Declin fizic și mental

Incapacitatea aparentă a lui Biden de a-l recunoaște pe Clooney a fost unul dintre cele mai evidente semne ale declinului său fizic și mental în ultimul an al președinției sale, care l-a determinat să renunțe la candidatura pentru realegere, după o prestație dezastruoasă în dezbaterea cu Donald Trump din iunie.

„Nu a fost un declin constant; a avut zile bune și zile rele. Dar până în ultima zi a președinției sale, Biden și cei din cercul său restrâns au refuzat să recunoască realitatea că energia, abilitățile cognitive și capacitatea sa de comunicare au scăzut semnificativ. Mai rău, prin diverse mijloace, au încercat să ascundă acest lucru”, scriu autorii.

Evenimentul de strângere de fonduri a avut loc pe 15 iunie, cu mai puțin de două săptămâni înainte de dezbatere.

Clooney a fost „zdruncinat până în măduva oaselor” de interacțiunea cu un om pe care îl cunoștea de ani de zile, relatează Tapper și Thompson.

„Nu a fost în regulă”

„Nu a fost în regulă”, a amintit un VIP de la Hollywood care a asistat la interacțiune, potrivit fragmentului. „Acel moment în care recunoști pe cineva cunoscut – mai ales o persoană faimoasă care organizează o strângere de fonduri pentru tine – a fost întârziat. A fost incomod.”

Interacțiunea ajută la explicarea motivației lui Clooney de a publica un editorial mai puțin de o lună mai târziu, în care îi cerea lui Biden să se retragă din cursă.

Actorul a fost șocat de o scrisoare publicată de Biden pe 8 iulie, în care acesta insista că va rămâne în cursă. El l-a contactat pe fostul președinte Barack Obama pentru a-i spune că se gândește să scrie articolul, susțin autorii noii cărți.

„Obama l-a sfătuit că acest lucru nu va face decât să-l determine pe Biden să se încăpățâneze și mai mult”, potrivit fragmentului.

„Îmbătrânirea era îngrozitoare”

După ce Clooney a scris un proiect, l-a împărtășit lui Jeffrey Katzenberg, un important donator democrat care a organizat strângerea de fonduri din iunie, și i-a spus lui Katzenberg să-l împărtășească cu Steve Ricchetti, colaboratorul de lungă durată al lui Biden, scriu autorii.

„Ricchetti a citit articolul și s-a înfuriat”, relatează Tapper și Thompson. «În interior, a amenințat că îl va reduce la tăcere pe Clooney – unii dintre colegii săi au considerat că vorbea ca un șef mafiot».

Potrivit fragmentului, Katzenberg i-a spus lui Clooney că nu era de acord cu evaluarea lui Biden. I-a spus lui Clooney că era sceptic, articolul nu va avea efectul dorit.

Katzenberg voia ca Clooney să scoată fraza despre Biden confuz la strângerea de fonduri, care era „același om pe care l-am văzut cu toții la dezbatere”. El a susținut că ceea ce spunea Clooney nu era corect.

„Ai dreptate, nu e corect” a fost de acord Clooney. Îmbătrânirea era îngrozitoare. Chiar nu era corect”, scriu autorii. „Dar, a spus Clooney, ceea ce scrisese era corect”.

„Nu au văzut cât de mult a muncit”

Biden și soția sa, Jill Biden, i-au apărat performanța în calitate de președinte într-un interviu comun la emisiunea „The View” de la ABC la începutul acestei luni, respingând sugestiile că ar fi suferit un declin cognitiv în ultimul său an de mandat.

„Oamenii care au scris acele cărți nu erau la Casa Albă cu noi și nu au văzut cât de mult a muncit Joe în fiecare zi”, a spus Jill Biden. „Adică, se trezea, muncea toată ziua, iar seara, eu eram în pat, citind o carte, iar el era încă la telefon, citind rapoarte, lucrând cu personalul. Adică, era non-stop.”

Acuzat că a distrus partidul

Fragmentul din carte include detalii despre alte îngrijorări ale democraților cu privire la starea de sănătate a lui Biden înaintea dezbaterii din iunie.

În aceeași seară în care a avut loc strângerea de fonduri organizată de Clooney, liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, discuta la o nuntă despre îngrijorările sale cu privire la dezbatere.

„Un alt invitat la nuntă, care stătea la masa lui Schumer, și-a amintit că acesta a spus: «Dacă lucrurile merg prost la dezbatere, eu, Barack, Nancy și Hakeem avem un plan B», deși Schumer a negat ulterior acest lucru„, scriu autorii.

„Biden ne-a distrus partidul”, a declarat David Plouffe, fost consilier de campanie al lui Obama, care a ajutat la conducerea campaniei Kamalei Harris după ce Biden s-a retras, pentru Tapper și Thompson.

„Și totul este vina lui Biden”, a spus Plouffe. Prin decizia de a candida pentru realegere și apoi de a aștepta mai mult de trei săptămâni după dezbatere pentru a se retrage, Plouffe a adăugat: «Ne-a f**t complet».

