Președintele american, în vârstă de 82 de ani, părea obosit și vorbea cu o voce răgușită la summitul din Angola, desfășurat alături de președintele angolez și omologii săi din Zambia și Republica Democrată Congo.

În timpul discursului vicepreședintelui Tanzaniei, Philip Mpango, Biden a fost văzut închizând ochii și sprijinindu-și mâna pe față, dând impresia că doarme. Ulterior, a părut să se trezească pentru scurt timp, doar pentru a închide ochii din nou. Deși președintele purta o cască pentru traducere, toți participanții vorbeau în engleză în acel moment.

Incidentul a avut loc în ultima zi a unei vizite de trei zile în Angola, prima deplasare bilaterală a lui Biden în Africa de la preluarea mandatului în 2021.

Biden a fost criticat anterior pentru momente similare la evenimente internaționale, alimentând dezbaterile despre vârsta sa și gafele comise în context diplomatic.

