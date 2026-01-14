John Forté, găsit mort în locuința sa din Massachusetts

John Forté a fost găsit fără viață luni după-amiază, 12 ianuarie 2026, în locuința sa din Chilmark, Massachusetts, potrivit informațiilor transmise de Associated Press. Decesul a fost confirmat de poliția locală.

Șeful poliției din Chilmark, Sean Slavin, a declarat într-un comunicat oficial că „nu există semne de acte criminale sau o cauză evidentă a morții”. Cazul este investigat de biroul medicului legist al statului.

Forté, un nume important din universul Fugees

Născut în New York City, John Forté a fost considerat un copil minune al muzicii. La începutul anilor 20, s-a remarcat prin contribuțiile sale la albumul „The Score” al trupei Fugees, recompensat cu un premiu Grammy. De asemenea, a lucrat la albumul „The Carnival” al artistului Wyclef Jean, material care a fost nominalizat la premiile Grammy.

Pe lângă munca din culise pentru alți artiști, Forté a avut și o carieră solo. Multiinstrumentist și rapper, el a lansat albume precum „Poly Sci” și „I, John”. În cercul său de prieteni s-a aflat și Ben Taylor, fiul cântăreței Carly Simon, relație menționată de Associated Press.

Un geniu condamnat pentru droguri

În anul 2000, John Forté a fost arestat pe Aeroportul Internațional Newark și acuzat de posesie de cocaină lichidă și trafic de droguri. A fost condamnat la 14 ani de închisoare. După șapte ani petrecuți în detenție, pedeapsa i-a fost comutată de fostul președinte american George W. Bush. Mai multe personalități publice, printre care și Carly Simon, au pledat public pentru eliberarea sa.

În ultimii ani, John Forté a stat departe de luminile reflectoarelor, dar a rămas activ în muzică și în cercul său apropiat. Cei care l-au cunoscut spun că experiența detenției l-a schimbat profund și că, după eliberare, a fost preocupat mai mult de familie, de creație și de liniște decât de faimă.

Pentru mulți, Forté rămâne o figură atipică a muzicii americane, un talent real, cu o poveste mereu mai complicată decât hiturile la care a contribuit. John Forté era căsătorit cu fotografa Lara Fuller și avea doi copii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE