Miercuri, 1 martie, Jorge a fost internat. Pe drumul spre spital, el mărturisea: „Prima operație din viața mea! Eu nu m-am operat în viața mea! Ba da, m-am operat la ochi. Dar nu am avut niciun oscior, niciun deget, nimic, rupt… Râd că am emoții! Deci mâine dimineață, la prima oră am înțeles că sunt primul pacient, de-aia mă internează din seara asta…”.

„Mi-am asumat orice accidentare atunci când m-am dus la Survivor”

Artistul a suferit intervenția chirurgicală la menisc joi dimineață, la prima oră, exact așa cum anunțase. Nu îi pare rău că a participat la Survivor, că s-a ales cu atâtea probleme. „Sunt optimist! Mulțumesc Survivor România, fără voi nu aș fi reușit să fiu la operația asta! Lăsând gluma la o parte, că mi-am asumat orice accidentare atunci când m-am dus la Survivor, e bine să nu lași să aștepți”, a explicat artistul.

Și a continuat: „Când e ceva important trebuie să dai frica la o parte. Eu nu am simțit frică deloc, m-am ambiționat, am mers singur pe picioare până în sala de operație și am scos și pieptul în față pentru că era un moment în care trebuia să fiu curajos! Nu este cea mai grea operație! De-acum încolo nu poate să fie decât bine! Asta am în minte acum! Sunt fericit, e și de la perfuzii… Urmează să am vreo 6 zile de stat acasă după care am programat să filmez două podcasturi”.

Jorge se va recupera în mai multe luni

Jorge, care s-a operat la același medic ca și Cătălin Măruță, a anunțat că timp de cinci săptămâni nu va putea călca pe piciorul operat. Va trece printr-o lungă perioadă de recuperare.

„Mi-a zis cinci săptămâni să nu calc în piciorul stâng. Dar sunt optimist. (…) Vreau să îi mulțumesc lui Cătălin Măruță pentru că el m-a îndrumat să merg către acest medic, super profesionist. Am vorbit cu Cătălin înainte, el mă încuraja. Mă bucur că am un așa prieten bun”, a mai spus Jorge pe YouTube.

Cum s-a accidentat Jorge la Survivor România 2023

În ediția difuzată pe 31 ianuarie, Jorge s-a accidentat grav la Survivor România 2023. Medicul a intervenit imediat după ce Faimosul s-a lovit la picior, l-a tratat, însă a decis să îl trimită de urgență la spital în Republica Dominicană cu ambulanța. Faimoșii și Războinicii s-au duelat la jocul pentru imunitate. Rând pe rând, concurenții au intrat pe traseu, Jorge de la Faimoși s-a întrecut cu Robert Moscalu de la Războinici. Amândoi au pornit cursa în forță, însă Jorge nu a dus-o la bun sfârșit.

Faimosul s-a dezechilibrat pe o structură de lemn la înălțime și a căzut pe nisip. Jorge s-a accidentat grav la genunchiul stâng și nu s-a mai putut ridica. Ionuț Iftimoaie a sărit în ajutorul lui imediat și i-a spus: „Lasă-te pe spate! Ușor pe spate! Vine imediat doctorul”. În timp ce Jorge zbiera de durere, medicul român de la Survivor 2023, cunoscut drept Tata Teo, a intervenit. „Ia, întoarce-te puțin pe spate! Lasă-l la mine! Zi-mi exact unde te doare”, s-a adresat medicul. „Înăuntru, înăuntru”, a spus printre lacrimi Jorge, care abia mai rezista de durere.

Ulterior, Faimosul a fost dus pe brațe până în cortul medicului. A fost consultat, iar medicul a decis ca Faimosul să fie dus de urgență la spital. O ambulanță a ajuns imediat pe platoul Survivor, Jorge a fost dus pe targă și transportat la spital.

