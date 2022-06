Spectacol pe străzile Londrei la Jubileul Reginei. Harry si Meghan Markle, prezenți la aniversarea domniei Elisabetei a II-a

Copiii stau pe umerii părinților, încercând să aibă cea mai bună priveliște, iar oamenii cântă „La mulți ani”.

„Cu toții o iubim cu adevărat pe Regina. Ea și-a petrecut atât de mult din viață în serviciul nostru. Va fi grozav să sărbătorim toate acestea alături de ea”, spune Alex Hall, care locuiește în Londra.

Karen Nubley din Nottingham, prezentă și ea în centrul Londrei, a declarat: „Este o ocazie atât de specială. Suntem cu adevărat încântați să fim aici pentru a o sărbători pe Regină și pe toți ceilalți”

Prințul Charles, Prințul William și Prințesa Anne merg călare pe cal la ceremonia „Trooping the Colour”, potrivit BBC.

În afară de Regină, aceștia reprezintă acum grupul de bază al celor mai mari membri regali, asumându-și un număr tot mai mare de îndatoriri ale monarhului.

