Constantin Epure, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a depus plângere la Poliție. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru distrugere și amenințare și susțin că între magistrat și vecinul său exista un conflict mai vechi, relatează Mediafax.ro.

„Sâmbătă, în jurul orei 15.00, un bărbat din Săcele, din zona Bunloc, ne-a sesizat cu privire la faptul că unul dintre vecinii sai, nemulţumit de faptul ca două geamuri ale locuinţei sale dau în curtea lui şi au vedere în curte, i-ar fi aruncat cu pietre şi a spart trei geamuri. S-a făcut cercetarea la faţa locului, de către colegii din Săcele, s-a dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere şi de ameninţare, pentru că se pare că bărbatul care a aruncat cu pietre ar fi adresat şi nişte amenintări la adresa familiei celui care a reclamat. Am înţeles că este o neînţelegere mai veche, referitoare la faptul că locuinţa celui care a reclamat are două ferestre care au vedere exact în curtea domnului respectiv şi este nemultumit de acest lucru”, a declarat, pentru sursa citată, Gabriela Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov.