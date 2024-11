Minodora Ilie, fostul ginere al lui Mugur Isărescu și generali din armată și servicii, implicați în procesul dintre statul român și foștii angajați Petrom. Miza: 3 miliarde de euro

Decizia a fost întărită de o sancțiune de 1.000 de lei pentru fiecare zi în care Executivul întârziere în aplicarea deciziei. Niciun guvern nu a respectat această hotărâre acumulând datorii ce depășesc nouă miliarde de euro față de foștii salariați Petrom. Practic, cuantumul sancțiunilor depășește deja cu mult valoarea acțiunilor.

Elisei Crăciun, fostul ginere al lui Mugur Isărescu, omul care aduce banii

Pentru a continua să își ceară drepturile, peste 8.300 de foști salariați Petrom, din cei 23.000 care au acest drept, și-au cesionat interesele către o societate pe acțiuni înființată în anul 2021, Petro Active Investiments Company SA. Iar miza afacerii depășește trei miliarde de euro, drepturile care se cuvin celor peste opt mii de petroliști.

Petro Active Investiments Company SA a fost fondată la inițiativa lui Silviu Balaci și Daniel Turbatu, avocații care au fost alături de foștii salariați Petrom încă de la început.

Aceștia l-au cooptat pe Elisei Crăciun (fostul ginere al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu) care a realizat planul de afaceri și a reușit să aducă importanți investitori care să-și pună banii la bătaie în lupta pentru recuperarea drepturilor.

„Din păcate, l-am cunoscut pe Balaci acum câțiva ani, când am înființat firma. A venit la mine să-l ajut să facem Petro Active”, ne-a declarat Elisei Crăciun.

„Am organizat firma și am adus bani în firmă. Este important asta. Pentru că ei, acolo, în Craiova, nu au reușit să strângă niciun ban. Eu am adus toți banii din firmă. Nu în mod direct, dar am convins oameni, pentru că am făcut un business plan și am reușit să semnez opt mii trei sute și ceva de contracte în câteva luni (n.r. – cu foștii salariați Petrom)”, a continuat Crăciun.

Elisei Crăciun

Plângere penală între asociați pentru grupul infracțional

Însă după un an de la înființare, în Petro Active Investiments Company au început problemele și acuzațiile că firma risipește banii.

Inițial, societatea pe acțiuni reprezenta interesele mai multor salariați, dar, pe parcurs, la borcanul de miere au venit, pe rând, mai multe firme și persoane care, conform avocatului Silviu Balaci s-au transformat într-un „grup infracțional organizat”.

De altfel, avocatul Balaci a făcut plângeri la DIICOT și la Parchet prin care îl acuză pe Elisei Crăciun, asociat și director, că a delapidat firma Petro Active Investiments Company SA.

În plângerea penală, Balaci descrie, din punctul său de vedere, cum a sustras Elisei Crăciun bani din societate.

Mai mult, avocatul din Craiova susține că s-a creat un grup infracțional organizat coordonat inițial de Elisei Crăciun, soacra sa Luciana Rădulescu și fina lui Crăciun, Ioana Candida Drăgan. Ulterior, la grup ar fi aderat și alte persoane, ca, de la începutul anului trecut, structura infracțională să fie condusă de Minodora Ilie.

Silviu Balaci susține că Minodora Ilie a păcălit mai mulți acționari ai firmei spunându-le că „are control total asupra conducătorilor structurilor de informații, ai parchetelor și ai instanțelor de judecată, creându-le membrilor grupului infracțional organizat sentimentul că sunt intangibili”. Astfel, doamna Ilie ar fi convins acționarii să nu îi tragă la răspundere pe Elisei Crăciun și Luciana Rădulescu.

Balaci mai susține că a cunoscut-o pe Minodora Ilie prin intermediul unui acționar și că aceasta a încercat să-l determine să construiască „un plan pentru a delapida patrimoniul Petro Active, în detrimentul acționarilor și al celor peste 8.000 de petroliști care au semnat contracte de cesiune cu societatea”.

La începutul anului 2023, Balaci reușește să-l înlăture pe Crăciun din funcția de director general al Petro Active și apoi să recupereze de la soacra sa jumătate din acțiunile pe care le deținea în firmă prin intermediul acesteia. „Imediat după acest moment, Minodora Ilie m-a apelat și mi-a propus să cedez participațiile dobândite de la Luciana Rădulescu către numiții Codruț Talpeș, fiul fostului șef SIE și către Gelu Tofan, viceprimar al municipiului Pitești, ambele persoane fiind apropiate de făptuitoare”, susține Balaci în plângerea penală.

Cum răspunde Minodora Ilie acuzațiilor

Contactată de Libertatea Minodora Ilie a declarat: „Balaci e pus la punct de toți. E nesănătos, noi nu l-am primit (n.r. – Mnodora Ilie se referă aici la Fundația „Omenia” pe care o conduce). Să nu aveți de-a face cu el. 200 de generali din subordinea mea l-au înlăturat imediat, în frunte cu Gelu Vișan. Vedeți că nu e sănătos la cap. A vrut să ajungă la noi și nu se poate așa ceva. Cu prostiile lui de acolo. Eu nu mă bag în așa ceva. Eu nu am nicio treabă cu Elisei Crăciun. El a fost ginerele domnului Isărescu, lângă care eu am fost ministru și Balaci crede că eu îl cunosc pe Elisei ăsta. Nu avem nicio legătură cu nimeni. Noi avem 200 de generali. Nu îi dați apă la moară ăstuia. Am auzit că se ocupă de nu știu ce firme. Noi nu ne ocupăm de asta. Vă dați seama, 200 de generali, în fruntea lor este generalul Talpeș, sunt patriarhi, mitropoliți. Nu ascultați ce zice. El a vrut să ajungă pe la noi. Eu sunt totuși o personalitate, am făcut istorie. Eu nu cunosc ce spune el. Nu ne amestecăm. Și asta îl doare. El poate crede că dacă eu am fost ministru pe lângă Isărescu, îl cunosc eu pe Elisei. Nu am eu nici o treabă cu el”.

Minodora Ilie, o apropiată a structurilor de putere

În anii 90, Minodora Ilie a fost o persoană importantă și cu mare influență. Ea a deținut funcții de consilier de stat și stătea prin preajma lui Ion Iliescu. A mai fost vizibilă în calitatea de consilier al lui Mugur Isărescu când acesta a fost premier.

Ilie a înființat, în 1992, Fundația Umanitară „Omenia”, organizație aflată în centrul unor scandaluri publice. Printre fondatori a fost și un colonel SIE, iar prim-vicepreședinte este Ioan Talpeș, fostul șef al serviciului secret. De altfel, în Fundație sunt prezenți mai mulți generali și magistrați, iar președinte de onoare a fost, la un moment dat, chiar Patriarhul Daniel. Având acum venerabila vârstă de 82 de ani, Minodora Ilie a intrat, în ultima vreme, într-un con de umbră.

Minodora Ilie

„Avocatul Balaci este un om toxic”

Elisei Crăciun spune că la început, în firma Petro Active Investiments Company SA a fost Silviu Balaci, cu prietenul lui, Turbatu și cu familiile lor. „Păi, mă apucam eu să fur din firmă cu toți acolo? Am făcut un business plan, a fost semnat de fiecare acționar și l-am respectat la literă. Însă nu sunt un om ușor de digerat. Când lucrurile au mers mai prost eu m-am luat de ei. Și din cauza asta probabil că nu m-am înțeles cu mulți din firmă. Iar conflictul s-a adâncit. Au fost mulți care l-au crezut pe Balaci. Omul ăsta, din păcate, este bolnav. În America, boala lui se numește NPD, Narcissistic Personality Disorder. Se dă mare avocat, dar săracul își trăiește viața de avocat într-o pungă de un leu, pentru că nu are niciun fel de birou și nu are clienți. Este un om extrem de toxic”.

După apariția acuzațiilor formulate de Balaci, în urma presiunilor celorlalți acționari, avocatul și Crăciun și-au dat demisia din Consiliul de Administrație.

„Și de anul trecut, din martie, nu au mai reușit să facă ceva serios în firmă. Ei nu s-au mai finanțat, pentru că trebuie să ai o anumită viziune. Au stricat foarte multe lucruri în relația cu oamenii. Pentru că nu au fost în stare să mai comunice cu ei. Eu am ieșit din firmă, anul trecut în martie (deși, conform Registrului Comerțului, Elisei Crăciun figurează că mai deține 5,35%), când am vândut acțiunile lui Nicu Șerban, unul dintre primii oameni care au pus foarte mulți bani în firmă, fiind printre cei mai mari investitori. Eu am vândut prin contract și noul proprietar se obligă să facă modificările la Registrul Comerțului”, a subliniat Crăciun.

Ce și cât a investit Minodora Ilie în Petro Active Investiments Company SA

Întrebat despre rolul Minodorei Ilie în Petro Active, Elisei Crăciun ne-a spus că aceasta nu are nicio influență. „Minodora a fost adusă tot de niște prieteni de-ai lui Balaci. Din păcate, mai mult scandal a făcut. Eu nu am mai vorbit cu ea cred că de un an de zile. Problema este de altă natură și anume că oamenii care ne-au dus la Minodora pe mine și pe Balaci sunt oameni din sistem, militari. Au pus și ei niște bani, mai puțini, dar sunt acolo, și uite așa a început scandalul. Nu are nicio treabă Minodora cu banii oamenilor și nici nu mă interesează”.

Calculele care au dus la despăgubiri de miliarde de euro

Elisei Crăciun a explicat cum s-a ajuns la sumele imense pe care foștii angajați Petrom le au de recuperat ca penalități de la Guvernul României.

„Deci oamenii au dreptul ăsta, să cumpere acțiuni, au câștigat definitiv în 2019 la Înalta Curte, care a zis că obligă guvernul să pună în vânzare acțiunile sub sancțiunea unei penalități de 1.000 de lei pe zi.

Aici discuția este dacă vorbim de o sancțiune sau de mai multe. Exprimarea instanței este sub sancțiunea unei penalități, dar nu a fost un singur proces. Au fost 23.000 de procese independente adunate într-un singur dosar. Legea nu prevede penalități pe dosar, ci pe relația creditor-debitor. Și atunci, din interpretarea pe care noi am dat-o, a reieșit că trebuie plătit 1.000 de lei pe zi de om.

Din 2019 până acum înseamnă că s-au adunat vreo trei miliarde trei sute sau cinci sute de mii de euro pentru cei peste 8.000 de oameni cu care am semnat noi. Deci acestea sunt drepturile clare ale oamenilor, stabilite juridic”.

Pe baza acestui calcul, pentru cei 23.000 de foști angajați care au câștigat procesul la ÎCCJ suma totală a despăgubirilor se ridică la peste 9 miliarde de euro.

Ce șanse au foștii angajați Petrom să-și recupereze banii

Referitor la șansele foștilor salariați Petrom să își recupereze drepturile, Elisei Crăciun a spus că „foștii salariați au un drept care este dat prin foarte multe legi și hotărâri judecătorești definitive”.

Tot el spune că Guvernul manipulează pentru că „atingerea cotei de 8% depinde de voința salariaților și nu de voința guvernului să vândă. Guvernul trebuie să pună la vânzare 8% și oamenii să cumpere. Vor să cumpere până la 8%, se vinde tot. Nu vor să cumpere, asta e. Norocul guvernului, că rămâne cu mai multe acțiuni”.

Crăciun a precizat că problema este că guvernul „abuzează” de poziția lui de putere și nu respectă drepturile foștilor angajați: „Statul încasează anual miliarde bune numai din cota de profit plus taxe, impozite, accize etc. Sunt mulți bani în joc. Eu în locul guvernului nu aș da acțiunile alea, pentru că pierde controlul asupra Petrom-ului. Deci, înțeleg de ce nu o fac. Dar dă-le dom-le bani în locul acțiunilor”.

O altă problemă ridicată de Elisei Crăciun este legată de prescrierea drepturilor foștilor salariați Petrom. El susține că deja nu mai sunt foarte multe persoane care mai vor acțiuni. Iar situația se mai complică și din perspectivă procedurală. Oamenii trebuie să își ceară drepturile la penalități pentru că, dacă nu și le cer, după un timp acestea se prescriu.

„Noi, cu cei 8.300 de oameni am cerut aceste drepturi pe toate canalele posibile. A fost o bătălie foarte grea. Am cheltuit mulți bani să facem 8.300 de dosare ori trei direcții prin care puteam să cerem executarea penalităților. Deci am făcut 24.000 de dosare în câteva săptămâni. Ceilalți oameni, restul până la 23.000, nu știu dacă au mai făcut aceste demersuri. Din ce informații am, pe lângă cei 8.300 ai noștri să zic că mai sunt vreo o mie cinci-șase sute. În total, eu cred că sunt maximum 10.000 din cei 23.000 de oameni. Dar rămâne obligația guvernului de a le da acțiunile alea”.

Elisei Crăciun spune că viziunea lui în planul de recuperare a drepturilor petroliștilor se baza pe investiții masive. Și, având în vedere că, în ultimul an și jumătate, acționarii Petro Active nu mai investesc, șansele de a recupera drepturile oamenilor s-au diminuat.

„Eu am cheltuit multe milioane de euro. Am plătit oamenilor, am plătit avocați, am plătit infrastructură, a trebuit să călătoresc ca să fac rost de bani. Mă întrebați dacă oamenii mai au vreo șansă să recupereze ceva? Da, au dreptul. Dar dreptul ăsta, ca să poți să-l iei, în democrație trebuie să ai putere, trebuie să bagi bani.

Eu, personal, nu mai cred că este un business serios la momentul de față. Nu dețin adevărul absolut, dar cred totuși că șansele sunt foarte mult diminuate, din cauză că firma nu mai investește ca să își recupereze drepturile și nu le mai cer.

Dar măcar să dea contravaloarea banilor pe acțiuni, care este de vreo 30 de milioane. Mai departe, dacă reușesc să-și facă treaba și să ceară drepturile pe dividende, dobânda, inflație etc. dacă le dă măcar pe ultimii trei ani, se adună și de acolo câteva zeci de milioane. Sunt bani mulți. Niște bani se vor câștiga, măcar banii pe acțiuni, contravaloarea acestora. Restul este cu semnul întrebării. Dar trebuie să fie o lecție pentru guvernanți. Să nu își mai bată joc de oameni”.

