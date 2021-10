„O minune că a supraviețuit”. Julia, o fetiță de 8 ani care s-a rătăcit de familie în Munții Cerchov, găsită de un pădurar ceh, după 45 de ore de căutări

De duminică, mii de oameni din Germania și Cehia au fost mobilizați într-o amplă operațiune de căutare a copilei dispărute.

Într-o poieniță, Julia, o fetiță de 8 ani cu șuvițe blonde, fratele ei de șase ani și vărul lor, 9 ani, s-au îndepărtat de familie ca să se joace. Neatenți, părinții, domiciliați în Berlin, i-au scăpat din vedere și nu i-au mai găsit.

Familia a alertat poliția germană. Ajutați de pădurari, agenții i-au recuperat rapid pe frățior și pe verișorul lui. Nici urmă de fetiță.

După eforturi susținute, care au implicat peste 1.400 de polițiști, jandarmi, salvamontiști și pădurari, la 45 de ore după ce fetița a fost dată dispărută, ea a fost găsită de pădurarul Martin Semecky.

În colaborare cu echipa de gestionare a operațiunilor, el și patru colegi au căutat într-o zonă de pădure care nu fusese încă cercetată.

„Stătea într-un refugiu, era puțin vizibilă din cauza vegetației. Când am văzut-o, nu ne-am putut crede ochilor. Temperaturile au fost în zona pragului de îngheț. Este un miracol că a supraviețuit”, a declarat Semecky.

I-am văzut șuvițele blonde, i-am recunoscut jacheta și pantofii. Am strigat-o pe nume. Când a dat din cap, am știut că am găsit copilul.

Martin Semecky, pădurar: