Baturin își amintește că a fost ridicat de pe stradă, pe 12 martie, în jurul orei 17.00.

„Cel mai greu a fost prima zi, pentru că am fost amenințat deschis. A doua zi, am avut un sentiment clar când am fost scoși și transportați într-o direcție necunoscută. Credeam că ne vor duce pe un câmp, ne vor ucide și ne vor îngropa acolo… Sincer, acesta a fost sentimentul”, rememorează gazetarul, care a avut impresia că prizonierii vor fi strămutați în peninsula Crimeea.

La izolator, fără apă, fără mâncare, fără haine de schimb

De fapt, a ajuns în clădirea administrației regionale din Herson. Militarii ruși care l-au interogat și-au ascuns fața și nu i-au permis să ridice capul. Ulterior, jurnalistul a fost transportat într-un izolator.

„Stăteam singur în celulă. În cursul săptămânii, au fost aduși mai mulți prizonieri și arestul a devenit plin”, povestește Baturin.

„Le-am cerut să-mi aducă schimburi, veneau rudele cu ele, m-au asigurat că îmi vor fi transmise, dar, desigur, nimeni nu mi-a adus nimic”, a completat Oleg Baturin.

Practic, am stat fără mâncare și fără apă, câteva zile. Fără săpun, fără haine de schimb. 8 zile am stat cu capul plecat sau acoperit. Se temeau că le pot vedea fețele. Oleg Baturin:

Ziaristul este convins că a fost ținut captiv timp de 8 zile din cauza activităților sale jurnalistice și a poziției civice clare împotriva invaziei Rusiei.

„Am slăbit foarte mult. Sunt epuizat și nu pot să dorm”

Pe 20 martie, el și alți doi deținuți au fost eliberați, fără să i se explice nimic. „Sunt epuizat emoțional și nu pot să dorm. Am încercat, dar nu am putut. Fur doar câte 15 minute de somn, spre dimineață, atât”, a recunoscut Baturin.

„Am slăbit foarte mult. Mă simt foarte murdar. Obosit”, a mai spus jurnalistul, care a fost privat de tratamentul său pentru ochi, cauzat de probleme grave de vedere.

„Am avut ocazia să plec în străinătate sau în Kiev. Dar am vrut să demonstrez că se poate trăi și într-un orășel și, prin acțiunile mele, să încerc să fac totul mai bine. Da, Kahovka nu e un oraș perfect, dar este orașul meu natal. Îl iubesc atât de mult. Aici trăiesc prietenii mei, care îmi împărtășesc valorile, aici trăiesc rudele mele, sunt mulți oameni cu care mă mândresc. Inima mea este pentru totdeauna cu tine”, a mai spus Baturin.

Forțele ruse au răpit, luni, 21 martie, patru membri ai trustului de presă Mestnie Vesti din orașul ocupat Melitopol. Ulterior, Ana Medved, directorul general MV Holding, a transmis că trei jurnaliști au fost eliberați, iar singurul despre a cărui soartă nu se știe nimic este Mihailo Kumok, jurnalist pensionat, unul dintre proprietarii trustului.

Pe 15 martie, din Berdiansk, regiunea Zaporozhye, a dispărut jurnalista Victoria Roșchina. Locul în care se află nu este încă necunoscut.

