„Victoria Roșchina, jurnalista noastră, este, probabil, o prizonieră a ocupanților ruși. Ea a făcut videoclipuri și a scris articole din punctele fierbinți din estul și sudul Ucrainei, în toate zilele războiului ruso-ucrainean”, transmit cei de la postul independent Hromadske, care asigură transmii tv, dar și radio.

„Pe 12 martie, nu am mai putut-o contacta pe Victoria. După cum am aflat de la martori, pe care nu îi putem numi din motive de securitate, jurnalista se afla în acel moment în Berdiansk, teritoriu ocupat temporar. Pe 16 martie, am aflat că Victoria a fost reținută de FSB-ul (n.r. Serviciul Federal de Securitate). În prezent, nu știm nimic despre locul în care se află”.

Publicația notează că s-a încercat eliberarea jurnalistei prin negocieri pe canale privat, „fără rezultat”.

Informația despre faptul că Roșchina e ținută captivă a fost anunțat și de foștii colegi.

