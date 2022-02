Prin oferta guvernamentală făcută jurnalistei, autoritățile neozeelandeze au făcut un pas înapoi, notează sursa citată, în condițiile în care anterior oficialii au insistat că Bellis trebuie să solicite din nou un loc în hotelurile de carantină din țară. Acum, vicepremierul Grant Robertson a precizat că femeii i-a fost oferit un voucher pentru o cameră.

„Mă voi întoarce în țara mea natală, Noua Zeelandă, la începutul lunii martie, pentru a da naștere fetiței noastre. Suntem atât de încântați să ne întoarcem acasă și să fim înconjurați de familie și prieteni într-un moment atât de special”, a transmis Charlotte Bellis printr-un comunicat.

Please find attached my response regarding Emergency MIQ Allocation. pic.twitter.com/mQ1R8W8eOd