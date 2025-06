„În urmă cu câțiva ani, am stat lângă această femeie într-un avion de la Newark la DC. Am vorbit despre munca noastră (ea este inginer, eu scriu povești) și despre copiii noștri (fiecare avem doi) și despre ce urmărim pe Netflix. (Amândurora ne place Friends)”, și-a amintit jurnalista israeliană.

După ce și-au spus de unde sunt, cele două au avut parte de momente plăcute: „Și am râs și am râs și ne-am strâns mâinile și am făcut o poză cu pașapoartele noastre ca să ne amintim că ne-am întâlnit și că a fost minunat”.

La finalul postării, Sarah Tuttle-Singer a afirmat că speră ca inginera din Iran este bine „oriunde s-ar afla”. Postarea a fost publicată vineri, 13 iunie. În aceeași zi, Israelul a lansat „Operațiunea Leilor”, în cadrul căreia a lansat un atac major asupra Iranului.

Tot atunci, forțele Israelului au atacat peste 100 de ținte din Iran, precum fabrici de rachete, instalații nucleare, poziții de apărare, dar și ascunzători ale unor oficiali de rang înalt din ierarhia militară a regimului de la Teheran.

Mai mult, mai mulți oameni de știință iranieni din programul nuclear au fost uciși.

În prezent, războiul dintre Israel și Iran a intrat în a cincea zi. Deși miniştrii de externe europeni i-au transmis luni omologului lor iranian, în cadrul unui apel, să revină la negocierile nucleare cu SUA şi să se abţină de la escaladarea conflictului cu Israelul, ministrul iranian de externe a declarat că prioritatea Teheranului este deocamdată confruntarea cu Israelul, potrivit unei surse diplomatice franceze.