„Sunt bolnav sau sunt infractor? După cum cunoașteți, eu sunt la pușcărie. De fapt, se cheamă centru de reținere și arestare preventivă, dar e tot pușcărie. Sunt deja în a opta zi. Sunt arestat preventiv pentru că mi-am cumpărat somnifere de pe un site din Anglia. De aproximativ 5 ani sunt dependent de aceste somnifere. Sunt bolnav. Acuzațiile le cunoașteți. Povestea mea nu.

Așa că, asta este povestea mea: stilul de viață al unui cârciumar este dificil. Foarte mult stres, muncă de noapte, practic ești pe alt fus orar decât lumea normală. Din astfel de sol fertil, era imposibil să nu răsară insomnia. E o boală. În perioada pandemiei, am cerut sprijin medical și astfel am descoperit zolpidem, medicamentul care mi-a fost prescris în mod legal de către un medic. Miraculos, pentru prima dată după mult timp, puteam să dorm.

După ce am terminat tratamentul prescris, am revenit la insomnii, dar nu m-am mai dus la medic. O greșeală care mă costă. Timpul a trecut și am căutat soluții alternative, astfel am găsit un site din Anglia, care vindea zolpidem la liber. Am comandat fără să mă gândesc vreo clipă că făceam ceva ilegal. E prima dată în viață când am de-a face cu codul penal. De fapt, avocatul îmi spune că nu e din codul penal, ci din lege specială. Nu fac vreo diferență, așa cum nu știam că somniferele pe care le luam sunt considerate a fi în aceeași categorie cu drogurile”, spune Andrei Șoșa.

Acesta susține că zolpidem nu are efecte halucinogene, nu te face să te simți mai bine sau mai rău, doar te trimite la somn.

„Am devenit foarte ușor dependent de zolpidem pentru că acesta este motivul principal pentru care am aflat că e pe lista specială: dă dependență repede și crește toleranța. Nu are efecte halucinogene, nu te face să te simți mai bine sau mai rău, doar te trimite la somn. Eu ajunsesem să iau până la 5 pastile când, după o zi stresantă, nu-mi doream altceva decât să pot să dorm. Astfel am ajuns să consum lejer 100 de pastile pe lună, dacă erați curioși ce făceam cu sutele de pastile găsite de polițiști.

Și cum panica cea mai mare a unui dependent este să nu rămână fără, am comandat recent un necesar pentru toată vara ce avea să înceapă, asta pentru că vara, știți cu toții că mă mutam la mare. Nu am făcut rău nimănui și, în prostia mea, nici nu știam că fac ceva ilegal, deși eram convins că, pe termen lung, ce bag în mine, îmi poate afecta creierul.

Sunt acuzat că aș fi făcut trafic cu zolpidem și că aș fi deținut pastilele în vederea vânzării. Care ar fi logica? Veniturile mele, toate absolut legale, sunt mai mult decât suficiente pentru nevoile mele. Cum aș fi putut să cumpăr din Anglia la un preț de 100 de ori mai mare decât cel pe care îl plătisem la o farmacie în România și să le dețin în vederea vânzării? Undeva e o fractură logică în acuzație, spune Andrei Șoșa.

De asemenea, acesta spune că toți oamenii sunt dependenți de anumite lucruri, cel mai banal fiind telefonul.

„Sunt bolnav, nu infractor. Nu dați cu piatra, toți suntem dependenți de tot felul de chestii, cel mai banal fiind telefonul. Apropo, după 8 zile de când mi-a fost luat, încă îl mai caut instinctiv prin buzunare. După ce voi putea, îmi doresc să mă implic activ, prin toate mijloacele, inclusiv prin donații, în această problemă a dependențelor. Vrând-nevrând, am ajuns expert. Cele 8 zile petrecute aici sunt ca o terapie șoc. Am decis să nu iau niciun fel de tratament, ceea ce eu sper că mă va ajuta, pe termen lung, să scap de ele.

La început a fost cumplit. În primele 48 de ore, nu am dormit deloc, dar m-am așezat cât de cât. Mâncare corectă, sport cât mai mult și lipsa stimulilor (pentru că tot de aia mă caut prin buzunare) m-au ajutat să fiu funcțional. A, și cărțile, am citit zilele astea cât n-am citit în ultimul an”, a transmis Andrei Șoșa.

Ce este zolpidemul și ce efecte are

Zolpidemul reprezintă o substanță cu structură imidazopiridinică, care are efect hipnotic, cu acțiune similară benzodiazepinelor. Medicamentele care conțin zolpidem sunt încadrate în clasa farmacoteraeputică: psiholeptice; hipnotice și sedative; produse înrudite cu benzodiazepine.

Studiile experimentale au demonstrat că zolpidemul are efecte sedative la doze mai mici decât cele necesare pentru exercitarea efectelor anticonvulsivant, miorelaxant sau anxiolitic.

De asemenea, studiile realizate în timpul somnului de noapte au arătat că zolpidemul prelungește stadiul II, precum și stadiul de somn profund (III și IV). La dozele recomandate, zolpidemul nu influențează durata totală a somnului paradoxal (REM).

În ceea ce privește reacțiile adverse frecvente, acestea includ infecții respiratorii, perceperea, auzirea și vederea de persoane sau evenimente care nu există în realitate (halucinații), agitație, coșmaruri, somnolență apărută în cursul zilei următoare administrării medicamentului, durere de cap, amețeală, accentuarea insomniei, atenuarea emoțiilor, scăderea vigilenței, afectarea capacității de memorare, cum este tendința de a uita după începerea tratamentului cu zolpidem (tulburările de memorie pot fi asociate cu comportament inadecvat), senzație de învârtire a obiectelor din jur sau a corpului în spațiu (vertij), dificultate de coordonare a anumitor mișcări (ataxie), diaree, senzație de rău (greață), stare de rău (vărsături), durere abdominală, dureri de spate și senzație de oboseală.

O cutie de zolpidem se eliberează doar din farmacie, în baza rețetei medicale. Prețul acesteia este de aproape 6 lei.

Andrei Șoșa, patronul clubului „Expirat” din București, în vârstă de 46 de ani, a fost reținut de procurorii DIICOT sub acuzația de trafic intern și internațional de droguri, conform surselor judiciare citate de Agerpres.